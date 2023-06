Il Comune ha assegnato i sostegni per pagare gli affitti 

Il Comune di Maracalagonis ha assegnato i sostegni per i canoni di locazione per l’anno 2022 in favore dei beneficiari in regola con la documentazione sulle ricevute di affitto e l'accredito, le cui somme non sono state già liquidate in precedenza.

A godere di questa iniziativa sono stati in sei, residenti in paese: il totale della somma loro assegnata è stata di 13.516 euro. I sostegni erogati vanno dai tremila euro ai 559 euro.

Una boccata d’ossigeno a beneficio di utenti in difficoltà economiche residenti in case in affitto che hanno presentato domande in regola sulla base della documentazione richiesta in materia di locazione. (ant. ser.)

