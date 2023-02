Il Comune giù dalla metropolitana  

Sestu guarda al futuro e si prepara all’arrivo della linea metropolitana nel proprio territorio. Quartucciu, invece, sembra aver perso il treno. Nei corridoi della Regione e della Città Metropolitana si parla di «una grande occasione di sviluppo e crescita mandata in fumo». Il motivo? La politica locale pare non abbia saputo decidere o indicare cosa avrebbe voluto sul proprio territorio e così il progetto resta nel cassetto: potrà essere ripreso in mano nel momento in cui finiranno le divergenze amministrative e politiche ed esisterà un progetto condiviso per il quale chiedere un finanziamento.

I soldi

E la Regione, che non poteva rischiare di perdere i finanziamenti, con la delibera 48-56 del 10 dicembre 2021, per il mancato accordo sul tracciato nel territorio quartuccese, ha riprogrammato gli interventi. Con 41 milioni si realizzerà, infatti, la direttrice Sestu che arriva fino al Policlinico universitario. Questa insieme alle altre tratte, una già in funzione (piazza Repubblica – via Caracalla- San Gottardo) e l’altra in fase di realizzazione (piazza Repubblica – piazza Matteotti), diventerà l’asse centrale della connessione dell’hinterland. «Il grande sforzo fatto dalla Regione per non perdere i finanziamenti e realizzare con la direttrice Sestu un’opera strategica non solo per l’intera Città Metropolitana di Cagliari, ma per l’intera Sardegna. Stiamo iniziando a creare un sistema di trasporto davvero efficace e che porterà benefici sia sotto l’aspetto economico che ambientale», afferma l’assessore regionale ai trasporti, Antonio Moro. Insomma tergiversare ancora sulle “indecisioni” del Comune di Quartucciu non era più possibile: i tempi sono stretti, il contratto va sottoscritto entro il 30 giugno 2023 ed entro il prossimo febbraio la direttrice Sestu dovrebbe ottenere il via. Lo stesso sindaco della Città metropolitana, Paolo Truzzu, durante la conferenza di presentazione del progetto, ha parlato di «buona politica perché tutte le amministrazioni hanno saputo dialogare».

L’intoppo

Dialogo che probabilmente è mancato nella vicina Quartucciu, dove, sul tema in Consiglio, non sono mancate liti effervescenti che hanno portato a un nulla di fatto. Nel 2018 i consiglieri avevano votato a favore del passaggio del treno in città in arrivo da Selargius. Tempo dopo c’è stata una modifica al percorso che prevedeva l’arrivo da Monserrato verso Is Pontis Paris, una fermata con parcheggio a Le Vele, il passaggio per via Mameli, proseguendo poi in via Don Minzoni e finire in via Giotto a Quartu. Un cambiamento che non era piaciuto all’amministrazione guidata da Pietro Pisu. Poi nel 2021, a giugno, il Consiglio comunale ha fatto un altro passo indietro e ha detto un «no secco» al passaggio della linea metropolitana nel proprio territorio. Da allora le città dell’hinterland hanno continuato a programmare e progettare per il proprio territorio, Quartucciu, tra una discussione e l’altra tra maggioranza e opposizione, è rimasta ferma al palo? «Sulla metropolitana leggera ho già detto abbondantemente, non devo aggiungere altro», è il commento lapidario del sindaco Pisu.