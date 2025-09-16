VaiOnline
Alghero.
17 settembre 2025 alle 00:21

Il Comune gestirà il punto ristoro a Capo Caccia 

Il punto di ristoro del piazzale di Capo Caccia verrà gestito dal Comune di Alghero. La Città Metropolitana di Sassari ha annullato il bando che prometteva il bar sul belvedere al miglior offerente. Lo fa sapere con soddisfazione l’assessore al Demanio Enrico Daga, parlando di “un passo importante verso un modello di fruizione sostenibile e valorizzazione del Parco di Porto Conte”. Perché da quel piazzale, in cui si affaccia lo storico locale, transitano ogni anno non meno di centomila turisti in visita alla Grotta di Nettuno. «Non intendiamo delegare – sottolinea Daga – ma governare il complesso turistico-ambientale nell’interesse collettivo». Il piano prevede la gestione del ristoro insieme al nuovo parcheggio a Mugoni e al servizio navetta verso la Grotta di Nettuno e la Grotta Verde. «Con queste azioni – conclude l’assessore – Alghero non si limita a conservare, ma progetta il futuro: Capo Caccia deve essere un luogo da vivere con rispetto, orgoglio e gratitudine». Il gruppo consiliare di Forza Italia aveva sollecitato una soluzione analoga, ritenendo che Comune, Fondazione e Parco di Porto Conte non dovessero farsi sfuggire un’occasione unica per utilizzare quel luogo di pregio, sempre dietro corresponsione di un canone e di tutte le spese necessarie per renderlo agibile, come centro di promozione del territorio e di informazione turistica. (c.fi.)

