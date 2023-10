Il Comune fissa il calendario per l’uso degli impianti sportivi 

Calendario definito per l'uso dei sette impianti sportivi comunali per il 2023-24. Il campo di calcio Renzo Laconi, recentemente approvato dalla Figc, ospiterà tre società: Guspini Calcio (lunedì, mercoledì, venerdì), Don Bosco Fortitudo (martedì, giovedì, venerdì), e Amatori Guspini (mercoledì, sabato). Il Palazzetto dello sport numero uno sarà condiviso da Guspini Volley (martedì, giovedì, venerdì) ed Eureka Volley (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica). Il Palazzetto 2 sarà destinato a Eos Sport (lunedì, mercoledì, venerdì) e Virtus (lunedì, mercoledì) per la pallacanestro, oltre all'uso del Tennistavolo (dal lunedì al sabato) e Attitude Ginnastica (martedì, giovedì). La palestra della scuola media Da Vinci ospiterà l'Unione Ciclistica il lunedì e il venerdì, il Guspini Volley il mercoledì e il venerdì, e la boxe dal lunedì al venerdì. La palestra della scuola Fermi ospiterà la ginnastica (Attitude) il lunedì e il mercoledì, il Tennis Guspini il martedì e il venerdì, e il Guspini Calcio il giovedì. La nuova pista di atletica sarà riservata all'Atletica Guspini nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, nonché le mattine di domenica. Inoltre, la pista di atletica e il campo sotto lo stadio saranno utilizzati dagli arbitri di calcio della sezione di Oristano per la preparazione atletica. L'assessore allo Sport Marcello Fanari ha accennato ad ulteriori trattative per sfruttare spazi aggiuntivi, come la richiesta dell'Unione ciclistica per utilizzare un’area in via Appiani per la pratica della mountain bike.

RIPRODUZIONE RISERVATA