Il Comune firma un accordo per realizzare nuovi murales 

Murales d’autore per abbellire sempre più il paese e raccontarne le tradizioni. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale ha siglato una nuova intesa con l’Associazione docenti nell’ambito del progetto “Il futuro della memoria 2023” finanziato dalla Regione. L’associazione, attraverso alcuni grandi artisti, realizzerà dunque nuovi murales in spazi messi a disposizione dal Comune (uno di questi potrebbe essere la parete del municipio oppure dei muri nel centro storico). Il maestro che realizzerà la prossima opera, come già accaduto lo scorso anno, è Stefano Pani, orrolese di nascita ma sarrabese d’adozione (risiede a san Vito).

Proprio lui, tramite l’Associazione docenti, ha già realizzato alcuni murales a Muravera: su tutti la rappresentazione di donna Francesca Sanna Sulis di fronte al museo a lei dedicato. Tra gli altri lavori di Stefano Pani spicca l’arancia con antichi gioielli nello slargo Zedda (di fianco la farmacia, dove c’è la scultura dell’arancia di Giuseppe Carta) e il “Vecchio che guarda” all’ingresso del paese.

Un altro famoso artista invece realizzerà una nuova opera a novembre. «I murales - ha sottolineato Matteo Plaisant, assessore al Turismo del Comune di Muravera - creano una concreta opportunità di attrazione turistica e valorizzano il centro urbano. Grazie all’Associazione docenti di Cagliari e in particolare al presidente Simone Pusceddu».

