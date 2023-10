Il Comune finanzia le società sportive: ci sono 41 mila euro 

Prima riunione della consiliatura, per la Commissione allo sport: durante l’incontro sono stati analizzati i criteri per l’assegnazione dei contributi alle associazioni sportive che hanno sede a Capoterra. Alla prima seduta, convocata dopo due anni di assenza, hanno partecipato il sindaco Beniamino Garau, il presidente del Consiglio comunale Gianluigi Marras, l’assessore allo Sport Giovanni Montis, i consiglieri comunali e i rappresentanti delle società sportive.

Intanto in Comune sono arrivate le prime domande per accedere ai contributi allo sport: le associazioni avranno tempo sino al 30 ottobre per farne richiesta. «Inizialmente erano stati stanziati 25 mila euro per sostenere l’attività delle società sportive di Capoterra - spiega l’assessore Giovanni Montis - successivamente siamo riusciti a portare l’importo a 41 mila per garantire alle associazioni un contributo più sostanzioso. Durante i lavori della commissione abbiamo analizzato i criteri per l’assegnazione dei contributi, il 20 per cento del totale verrà assegnato a tutte le società, l’80 per cento a quelle in possesso di requisiti come il numero di atleti e dirigenti e di giovani iscritti». (i. m.)

