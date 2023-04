«Il Comune fermi i lavori nello skatepark» 

Il Comune ha commissionato la relazione acustica (come richiesto dai residenti) e sospeso i lavori, ma da allora non ci sono stati altri incontri tra amministrazione e abitanti, la cui preoccupazione è aumentata con il silenzio. «I signori residenti – si legge nel documento – presentano formale diffida nei confronti del Comune di San Sperate, in persona del sindaco in carica, affinché disponga l’immediata interruzione dei lavori in questione e lo spostamento dell’impianto. Una richiesta a tutela della popolazione residente e dell’interesse pubblico». La diffida viene ampiamente motivata: l'area sulla quale sorgerà lo skatepark, «sulla base delle previsioni contenute nel Puc sarebbe evidentemente, non diretta ad accogliere un impianto sportivo». E ancora, a preoccupare «la valutazione dell’impatto acustico, di cui non v’è traccia alcuna nel progetto definitivo-esecutivo, ma strettamente necessaria, attesa la vicinanza dello skatepark alle abitazioni. Oscure anche le modalità con le quali la struttura verrà gestita dall’amministrazione comunale una volta completata. Oltretutto, la gettata di calcestruzzo, prevista in sede progettuale, non è operazione facilmente reversibile, con tutti i rischi che ne conseguono per l’ambiente».

Il primo skatepark si trovava nella zona di Is Spinargius. A luglio 2021 venne smantellato dopo le verifiche sulla sicurezza. Pochi mesi dopo l’annuncio dall'allora sindaco Enrico Collu che aveva individuato un terreno comunale nella zona residenziale di via Dalla Chiesa: «Lo skatepark nuovo è un progetto da più di 70mila euro. Lo studio di fattibilità è fatto». A maggio 2022 arriva l’esecutivo, e l’affidamento dei lavori slitta a ottobre. A febbraio, dopo un primo confronto con i residenti e alcune modifiche al progetto (inizialmente 60 metri per 20, poi ridotto), arriva la petizione degli abitanti che chiedevano delucidazioni. «Tra noi c'è anche chi va sullo skate – spiega Benedetta Mereu – non siamo contrari agli skater. Le domande che poniamo, però, sono legittime». Si contesta la mancata progettazione di servizi igienici, illuminazione, ma anche gli aspetti legati alla raccolta di rifiuti, videosorveglianza, recinzioni e gestione.

Dopo gli incontri e le petizioni per chiedere delucidazioni sul nuovo skatepark, gli abitanti di via Generale Alberto Dalla Chiesa intimano al Comune dal costruirlo. La diffida, inviata dai legali delle famiglie coinvolte, mette in evidenza carenze e mancanze individuate nel progetto del Comune dai residenti, che precisano: "Non ci fermeremo".

La skatepark

Il Comune

Il sindaco

«Non si tratta di un impianto sportivo – dice il sindaco Fabrizio Madeddu – ma di un intervento di arredo urbano per la realizzazione di un’area attrezzata per bambini e giovani. In occasione dell’incontro con i residenti del 23 Febbraio, in un clima di dialogo disteso, ho preso atto delle loro preoccupazioni e perplessità e sospeso i lavori». Contestualmente sarebbe partita la valutazione previsionale del clima acustico: «Per le aree in questione e vista la loro specifica destinazione urbanistica (area S) sarà fugato ogni dubbio che l’intervento rispetti le caratteristiche di area attrezzata così come da sempre concepita, anche se non tecnicamente specificato. Ampia collaborazione con i residenti. Ci riserviamo di effettuare valutazioni e future ulteriori scelte di nostra competenza, nonché eventuali modifiche, ma solo dopo gli esami fonometrici».

