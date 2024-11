Il Comune farà l’eliporto, l’ospizio e il canile 

Non solo parcheggi a pagamento, bus navetta per le spiagge e promozione turistica. Il Comune - tramite la società in house partecipata al cento per cento - è pronto a gestire un eliporto, una casa per anziani e un canile. E poi anche a realizzare una comunità energetica. Sono gli indirizzi che il Consiglio comunale ha dato al nuovo amministratore della società Gianni Giagoni con il voto contrario della minoranza. «Sono tutti servizi - spiega il sindaco Gianluca Dessì - fondamentali per fare di Villasimius una località turistica d’eccellenza. Non è detto che si riesca a farli partire tutti, servirà un piano industriale per vedere la fattibilità di ciascuno di essi».

I programmi

Nel documento appena approvato sono ben 25 i servizi che dovrebbero essere gestiti dalla società in house. Oltre a quelli già noti (fra gli altri i parcheggi a pagamento, infopoint e musei, promozione turistica, bus navetta, trasporto alunni, biblioteca) si aggiungono appunto, solo per citarne alcuni, la gestione di un canile e di un eliporto (da realizzare), di una comunità alloggio per anziani, del parco Bussi e dell’anfiteatro, la rimozione dei veicoli e persino la gestione del servizio di vigilanza ambientale (in collaborazione con i vigili urbani).

Le critiche

Da parte del gruppo di minoranza arriva una nota di gradimento per il nuovo amministratore («Finalmente un amministratore che viene in Aula, è anche bravo») ma anche una serie di criticità (oltre a un po’ di ironia: «Ma Giagoni è il nuovo assessore?»). A metterle in evidenza Tore Sanna: «Intanto - sottolinea - si sta agendo in una situazione di illegittimità perché non è stato ancora attivato il controllo analogo, l’amministratore come prima cosa dovrebbe stabilizzare le tremolanti radici della società». Poi Sanna passa all’attacco: «Ma davvero il Comune pensa di costruire e affidare in via diretta una comunità alloggio o un canile o un eliporto? Servono gare e un bando, va salvaguardato il principio della concorrenza». Secondo Sanna, insomma, «tante cose non hanno attinenza con la realtà, solo ciò che non ha rilevanza economica può essere affidato alla società».

Il presidente

Per il capogruppo di minoranza Livio Carboni «le proposte sono interessanti e complesse ma difficili da realizzare. Da parte mia il giudizio è positivo per la presenza di Giagoni, per il resto attendiamo». Giagoni, dal canto suo, procede spedito: «Entro novembre - sottolinea - presenteremo il piano industriale. Sarà lì che anche il Consiglio comunale potrà valutare la fattibilità e le priorità. È presumibile che ci siano dei servizi che potranno essere attivati subito e altri solo in un secondo momento».

RIPRODUZIONE RISERVATA