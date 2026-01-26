Il Comune fa ripartire l’impianto di riscaldamento 

È tornato il caldo nella casa protetta di via Trieste a Nuoro, dove 23 anziani erano rimasti per giorni senza riscaldamento e acqua calda a causa della rottura della caldaia.

A rassicurare è l’assessore ai Servizi sociali Adriano Catte, che ha ricostruito l’intervento del Comune dopo le segnalazioni arrivate nel fine settimana.

«Appena abbiamo saputo del problema, sabato mattina, abbiamo disposto l’intervento di un tecnico - ha spiegato -. Ha operato per riattivare e verificare se la caldaia potesse garantire il funzionamento fino all’inizio dei lavori di sostituzione, previsti tra due mesi. Ci è stato assicurato che l’impianto può reggere fino a quel momento».

Le criticità

Di fatto, però, la situazione resta delicata. La caldaia, molto datata, continua a creare problemi: il primo intervento non è stato risolutivo e l’impianto tende a bloccarsi frequentemente. Per questo il Comune ha avviato un monitoraggio costante, con più visite giornaliere del tecnico incaricato, chiamato non solo a far ripartire l’impianto ma anche a verificarne il corretto funzionamento.

Per fronteggiare il disagio, sabato, alcuni anziani erano stati spostati in stanze dotate di condizionatori: in camere da due persone ne sono state sistemate quattro. In alcune aree della struttura sono presenti anche macchie di umidità e altre criticità già segnalate in passato.

Resta la protesta dei familiari, alcuni dei quali non residenti in città e venuti a conoscenza del problema solo successivamente. Se da un lato l’assessore Catte rassicura sostenendo che il periodo senza riscaldamento non sarebbe stato prolungato, dall’altro i parenti affermano che i disagi andavano avanti già da diversi giorni.

Lavori in arrivo

Le criticità della struttura, peraltro, non sono nuove: infiltrazioni, calcinacci caduti, serrande rotte, spifferi dalle finestre e l’uso di pompe di calore acquistate in estate, insufficienti però a riscaldare gli ambienti nei mesi più freddi. «Paghiamo rette sempre più alte, ma i nostri parenti non hanno nemmeno il diritto di stare al caldo o di essere lavati con acqua calda», avevano denunciato i familiari.

Tra un paio di mesi inizieranno i lavori di ristrutturazione.

«Si tratta di un appalto pronto a decollare, poco meno di un milione di euro - afferma l’assessore Catte - che dovrebbe risolvere tutti i disagi».

RIPRODUZIONE RISERVATA