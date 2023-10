Il Comune fa fronte unico con l’istituto Beccaria 

L’istituto Beccaria trova un alleato: il Comune.

«Ci opporremo senza indugi allo smantellamento di questa scuola: è una decisione inaccettabile». Il sindaco Pietro Morittu prende posizione contro quanto emerso in Provincia dalla pre-conferenza dei servizi di alcuni giorni fa che, delineando il nuovo piano di dimensionamento derivante dal Pnrr, prevede fra le varie cose la cancellazione dell’istituto tecnico superiore Beccaria di Carbonia, nato nel 1992. Se confermata, scatterebbe dalla stagione 2024-25. Tutti i suoi corsi verrebbero assegnati all’Istituto tecnico superiore Angioy e alle professionali Ipia Emanuela Loi di Carbonia, e alle professionali Ipia Ferraris di Iglesias. Il Comune non ha competenza sulle superiori (è della Provincia) ma ha deciso di fare fronte unico con il Beccaria. «Ci siamo subito opposti non appena questo piano ci è stato illustrato e continueremo a farlo – precisa il primo cittadino - è partita una lettera a tutte le istituzioni di competenza, finanche il Governo, per illustrare i motivi della nostra opposizione». Alcuni li illustra l’assessore alla Scuola Antonietta Melas: «I numeri dicono che la scuola ha diritto all’autonomia, e il suo corso serale è in questi anni cresciuto diventando un punto di riferimento per centinaia di uomini e donne che hanno necessità di acquisire un diploma».

