Il Comune evita il crac finanziario 

Il conto prima o poi arriva. E se arriva per volere di un giudice e di una sentenza di 14 anni fa, è normale che il conto per il Comune sia salato. A pagare ci penserà la Regione, che evita il dissesto finanziario del Municipio. Resta una domanda: come è possibile che tre sindaci e un commissario prefettizio non abbiano onorato quella sentenza? In attesa di una risposta, che non verrà, ieri la Direzione regionale dell’assessorato agli Enti locali he deciso di versare nelle casse di palazzo Scolopi 2 milioni e 698mila euro «come contributo per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio relativamente all’anno 2024». L’importo esatto per bonificare il terreno a Pauli Mattauri, dove oltre 30 anni fa è sorta una discarica comunale.

Il buco

Nel 1986 il sindaco Giorgio Gaviano firmò l’atto con il proprietario di 4 ettari di terra tra Oristano e Silì per far nascere una discarica di rifiuti: dopo due anni l’area bonificata doveva essere restituita al proprietario, Gavino Porcu. Così però non è stato tanto che Porcu ricorre al Tribunale che nel 2010 impone al Comune la chiusura della discarica e la sistemazione dell’area. Non succede nulla, finché il 6 ottobre 2023 il Tar ordina al Comune di dare «integrale ottemperanza alla sentenza entro 90 giorni» e nomina commissario ad acta il dirigente della Provincia, Raffaele Melette. Ovviamente dopo 14 anni di silenzio da parte di tutti gli amministratori il conto balza alle stelle: 3,6 milioni. E ovviamente, con i tempi stringenti dettati dal giudice, il problema non si può ignorare: la bonifica deve essere effettuata entro i primi mesi del 2025. La Giunta Sanna impegna il massimo consentito dal bilancio, avanzo di amministrazione compreso: 962.462 euro. All’appello ne mancano però 2.698.537 che vengono chiesti appunto alla Regione. Che dopo un via vai di carteggi ieri ha ufficialmente deciso di versare.

Il commento

«È un’ottima notizia che ci consente di mettere i conti al sicuro – spiega il sindaco, Massimiliano Sanna, che dal 2017 al 2022 è stato il vice di Andrea Lutzu - Arriva da Cagliari mentre il Consiglio comunale è impegnato nella sessione di lavoro di fine anno dedicata al nuovo bilancio. Dopo aver risanato il bilancio pochi mesi fa, che si protraeva da diversi anni, siamo stati costretti a rivedere i conti, prevedendo l’accantonamento dell’avanzo libero di circa 900mila euro e dichiarando nel contempo una situazione di disavanzo di quasi 2 milioni e 700mila euro a cui abbiamo fatto fronte partecipando al bando della Regione sui comuni in disavanzo. Gli uffici dell’assessorato agli Enti locali hanno considerato corrette le nostre argomentazioni e hanno accolto la nostra richiesta». «Il contributo concesso è molto importante per la solidità delle casse comunali e per raggiungere uno degli obiettivi strategici di questa amministrazione: avere un bilancio sano», aggiunge l’assessore al Bilancio, Luca Faedda.

Il precedente

Anche lo scorso anno il bilancio comunale venne “salvato” dalla Regione. Da Cagliari arrivarono 5 milioni e mezzo per coprire l’aumento di spese correnti ma anche incassi previsti che non ci concretizzarono, come il milione che in teoria sarebbe dovuto arrivare dalla lotta all’evasione. «È grave che nessuno abbia evidenziato come si sia puntato a risanare il bilancio. Che sia avvenuto con l’aiuto della Regione che con 5 milioni e mezzo ci consente di andare avanti con serenità, poco importa. È un bilancio che dà una svolta a questa città», commentò allora in Consiglio Massimiliano Sanna.

