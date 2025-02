Il Comune eredita i vecchi arredi del centro per l’impiego 

Tutti i vecchi arredi del centro Aspal (ex centro dell’impiego, sede di riferimento dei cinque paesi del Sarrabus e di Armungia) andranno gratis al Comune di Muravera. La convenzione è stata siglata nei giorni scorsi e segue l’accordo del 2024 in base al quale lo stesso Comune ha concesso all’Aspal i locali di via Tirso per i prossimi 34 anni. In cambio l’Aspal ha assicurato, fra l’altro, interventi strutturali per 400mila euro (fondi Pnrr). «Rimetteranno mano all’ edificio – ha spiegato il sindaco Salvatore Piu – e poi cederanno al Comune l’area esterna che diventerà un polmone verde. Un giardino, magari con una piccola piazza, per il quartiere».

Intanto ecco la cessione degli arredi, con oltre cento pezzi. Fra i tanti poltrone, scrivanie, tavoli per riunioni, scaffali, cassettiere, armadi e librerie. Prima della convenzione l’ingegnere capo dell'ufficio tecnico Paolo Alterio ha effettuato un sopralluogo nell’edificio “riscontrando – viene riportato nella delibera della Giunta – la validità e la convenienza economica” dello scambio; gli arredi “possono trovare immediata sistemazione nei vari ambienti degli uffici comunali”.

