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Domusnovas.
26 marzo 2026 alle 00:26

«Il Comune è dentro il Gasi e i fondi arriveranno presto» 

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Contrariamente a quanto si riteneva Domusnovas non è fuori dal Gasi (l’organo di rappresentanza dei 23 Comuni sardi autonomi a livello idrico) e ci sono anche ottime possibilità che possa usufruire di parte dei 18 milioni di euro in tre anni riservati ai Comuni non gestiti idricamente da Abbanoa per interventi su reti e condotte.

La questione è stata dibattuta nell’ultimo incontro del Gasi a Paulilatino al quale era presente l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba. «Nella riunione - spiega Saba - è apparso chiaro non solo che Domusnovas figura nel Gasi fin dalla sua nascita, dato che il Gasi nasce sulla scia dell’autonomia ottenuta da Domusnovas nel 2016, ma anche che risultiamo tra i Comuni già segnalati all’assessorato regionale ai Lavori pubblici per ottenere il finanziamento. Quindi non c’è nessuna esclusione, come invece aveva insinuato “Noi per Domusnovas”». Quei fondi saranno gestiti da Gasi ed Egas: «A breve – continua - avremo una riunione per capire i criteri di ripartizione. Ma per arrivare al nostro obiettivo, circa 2 milioni da reperire entro il 2030 per distrettualizzare la rete di distribuzione ed intervenire sulle reti) valutiamo anche un mutuo». Il gruppo di minoranza aveva recentemente sostenuto che Domusnovas non facesse più parte del Gasi ed aveva attaccato sul mancato accesso ai 18 milioni. «Anche noi, Sinnai e Siligo, gestendo l’acqua con una società in house, siamo Comuni autonomi, non solo i 23 che la gestiscono a livello comunale».

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