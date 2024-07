Il Comune dimezza la spesa per l’acqua 

«In soli due anni siamo riusciti a tagliare della metà le spese per i consumi idrici». Lo dice con entusiasmo l’assessore al Bilancio e al Patrimonio di Quartucciu, Carlo Secci, che loda l’operato del Comune: «È una buona notizia per le casse comunali. Per il secondo anno consecutivo le azioni di risparmio dei consumi idrici pubblici producono significative diminuzioni della spesa», assicura. Detto in cifre, gli impegni di spesa sono passati da oltre 236mila euro del 2022 a quasi 153 mila euro del 2023, per ridursi poi nell’anno in corso (questa è la stima) a poco meno di 127mila euro.

Nuove politiche

«Questo risultato è il frutto di un attento lavoro di controllo e gestione delle utenze idriche da parte del settore finanziario, oltre che della sua collaborazione con il settore lavori pubblici per realizzare pozzi per irrigare il verde pubblico», afferma Secci, sottolineando che entro il 2025 l’obiettivo è ridurre ancora il costo dei consumi idrici nei parchi, nelle piazze e nei luoghi pubblici, scendendo sotto la soglia critica dei centomila euro.

La caccia ai guasti

«Grande attenzione è stata data alla verifica delle perdite occulte, alla dismissione dei contatori inutilizzati e al riordino dei contratti misti, differenziandoli per uso locali comunali e verde pubblico. In questo modo è stata possibile a una diversa tariffazione per la depurazione», spiega l’esponente della Giunta Pisu. «Inoltre, stiamo prevedendo per le nuove lottizzazioni che saranno autorizzate, per poter raggiungere gli obiettivi di risparmio, l'obbligo per i lottizzanti di realizzare i pozzi per alimentare l'irrigazione delle aree verdi cedute al Comune». Per l’assessore, un grande aiuto potrà essere dato anche dai cittadini attraverso un uso più parsimonioso delle fontanelle pubbliche nelle strade.

La questione energia

«Attendiamo risultati positivi anche dal lavoro in corso per la riduzione dei consumi elettrici. I costi per l’elettricità pubblica subiranno, inoltre, una significativa riduzione a seguito dei diversi interventi di efficientamento energetico realizzati e in via di realizzazione», aggiunge.

La “rete intelligente”

Intanto la Giunta sta valutando come reinvestire i risparmi sui consumi dell'acqua. «Uno dei progetti sui quali si riflette è quello dello “smartgrid”, cioè la creazione di una rete intelligente di interconnessione delle cisterne di accumulo dell'acqua di falda, da utilizzare dove non sono presenti i pozzi. Questo progetto dovrebbe abbattere ulteriormente i consumi e quindi i costi, così da consentire ampi risparmi di spesa che, stabilizzati e mandati a regime, consentirebbero di rimodulare anche la pressione fiscale sui cittadini riducendo tasse e imposte».