Il Comune dichiara guerra agli incivili 

Un accordo tra il Comune di Villasimius e il Corpo forestale per vincere la battaglia contro gli incivili che abbandonano i rifiuti «anche se - chiarisce il sindaco Gianluca Dessì - sappiamo che sarà una lotta complicata tra spiagge, centro urbano e strade provinciali». Le operazioni saranno coordinate dal comandante dei vigili Pier Luigi Casu da una parte e dagli agenti della stazione della Forestale guidati da Mauro Pisu (stazione di Castiadas) dall’altra. «I maleducati che buttano la spazzatura per strada - aggiunge - non accennano a diminuire, soprattutto nei fine settimana viste anche le presenze in continuo aumento. Con questo accordo puntiamo ad individuarli e sanzionarli grazie a più uomini e mezzi. Vorrei fosse chiaro a tutti che da questo momento l’abbandono di rifiuti è un reato penale, mi auguro dunque che ci pensino bene prima di abbandonare la spazzatura. Stiamo facendo i salti mortali per temere pulito il territorio».

I controlli

I vigili si concentreranno nella parte più urbana del paese, gli agenti della forestale lungo le due provinciali che conducono a Villasimius (direzione Cagliari da una parte, direzione Castiadas dall’altra). «In alcune aree - spiega il comandante della Polizia locale Pier Luigi Casu - saranno utilizzate fototrappole mobili, c’è inoltre a disposizione un sofisticato sistema di videosorveglianza». Numerosi i controlli (e le sanzioni) da parte dei vigili nel corso della stagione estiva e ancora più numerosi i turisti cafoni. A Cala Caterina, ad esempio, un uomo di una certa età, nonostante sia stato visto mentre abbandonava la spazzatura, ha continuato imperterrito. È stato individuato poco dopo in spiaggia ed invitato a raccogliere tutto con tanto di verbale da 250 euro.

I propositi

Controlli e sanzioni da incrementare, come sottolinea il consigliere con delega all’Ambiente Sebastiano Ledda: «Il nostro obiettivo - dice - è quello di arrivare all’inizio della prossima stagione con un territorio pulito e mantenerlo così tutto l’anno». Numerosi i punti sensibili, «in particolare - prosegue Ledda - le piazzole lungo la Provinciale 19». Al via anche una campagna di pulizia: «Inizieremo a metà ottobre con una giornata ecologica che coinvolgerà le scuole e il centro di educazione ambientale. Giornate che poi saranno programmate anche nei prossimi mesi».Lo scorso anno l’abbandono incontrollato dei rifiuti aveva spinto gli imprenditori turistici di Villasimius a prendere posizione con la richiesta, appunto, di un incremento dei controlli in particolare lungo la strada provinciale. Adesso - tra polizia locale, agenti della forestale e sofisticati sistemi di videosorveglianza - ci sono più armi per vincere la battaglia. Già nei prossimi giorni potrebbero scattare le prime denunce penali contro gli inciivli.

