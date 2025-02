Il Comune dice no al rigassificatore 

Il Consiglio comunale dice no al rigassificatore: «è troppo vicino al Villaggio Pescatori». O meglio, la contrarietà alla realizzazione dell’impianto arriva dalla maggioranza perché l’opposizione, dopo la discussione di ieri in Aula sull’ordine del giorno non vincolante presentato dal consigliere Matteo Massa dei Progressisti, non ha partecipato al voto.

La contrarietà

Massa, primo firmatario del documento condiviso dalla maggioranza che sostiene il sindaco Massimo Zedda, ha evidenziato che «Giorgino è un’area da valorizzare» e che la presenza dell’impianto «non è compatibile con lo sviluppo della zona in chiave turistica e ambientale. Inoltre gli abitanti del Villaggio Pescatori hanno ribadito la loro contrarietà». Da qui l’invito al sindaco perché «dialoghi con la Regione e il Governo in modo da trovare un’altra area, concordata, dove realizzare il rigassificatore». Nell’ordine del giorno si impegna inoltre la giunta comunale «a progettare un collegamento ciclopedonale tra Giorgino e la città». Passaggi sposati dalla vicesindaca Maria Cristina Mancini: « Il no al rigassificatore in quell’area non è un no al rigassificatore, ma una contrarietà alla modalità di individuazione della zona. E la presenza di un impianto di questo tipo non si concilia con lo sviluppo di Giorgino. Avvieremo un confronto con la Regione per trovare possibili alternative ».

La discussione

Al voto hanno partecipato solo i consiglieri della maggioranza. «Giorgino, e i suoi abitanti e imprenditori, stanno subendo una decisione presa da altri», ha sottolineato Laura Stocchino di Sinistra Futura. Luciano Congiu (M5S) ha evidenziato «che i residenti del Villaggio Pescatori hanno detto che non vogliono quell’impianto praticamente in casa». Dai banchi dell’opposizione, che non ha partecipato al voto, non sono mancate le polemiche. «Tutti gli enti hanno dato parere favorevole al progetto», ha ricordato Edoardo Tocco (Forza Italia). «La Regione si dovrebbe esprimere per prima e non scaricare sul Comune questo passaggio». Posizione condivisa da Alessandra Zedda (Lega) e Pierluigi Mannino (Fdi): «La Regione ci vuole usare per dire che il Comune ha detto di no». Roberto Mura (gruppo Misto) ha aggiunto: «La presidente Alessandra Todde ha detto che non è più utile. Ma ha poi firmato qualche documento ufficiale?». Raffaele Onnis (Rifromatori Sardi) ha evidenziato «l’assenza in Aula del sindaco Massimo Zedda proprio in occasione di questo dibattito». Giuseppe Farris (Misto) ha invece ribadito che «non ci sono altre aree disponibili nel Comune di Cagliari e che non ho sentito motivazioni valide per dire no al rigassificatore che aiuta la transizione energetica».

Altri punti

Durante le interrogazioni, la vice sindaca Mancini ha ribadito che «proseguiranno pattugliamenti e controlli della Polizia Locale per contrastare i furti nelle attività commerciali in particolare di San Benedetto» in risposta al problema sollevato dal consigliere Alessio Mereu. Si è discusso anche del mercatino domenicale nel parcheggio Cuore accanto all’ex stadio Sant’Elia: il Comune è al lavoro per trovare un’area alternativa quando ci sono le partite domenicali del Cagliari Calcio. (m. v.)

