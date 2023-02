Il Comune darà acqua all’Uganda 

Si chiama “E.Wa.S. – soluzioni per l’ambiente e l’acqua” ed è il progetto che il Comune di Nuoro, come ente capofila di un partenariato, sta realizzando in Uganda per garantire l’accesso all’acqua pulita e sicura alle popolazioni del distretto di Adjumani, nel nord del paese. Progetto cofinanziato dalla Regione Sardegna e portato avanti dal Comune in collaborazione con il distretto di Adjumani, l’Enas, Ente acque della Sardegna, l’Università di Sassari e l’associazione “Dreo - Deborah Ricciu Espandere Orizzonti”. Una delegazione sarà in Uganda dal 25 febbraio al 3 marzo per la prima missione di avvio di progetto e sarà composta da Sara Porru (per il Comune), Fabiola Podda (esperta di cooperazione internazionale), Marco Sechi (Regione), Maria Antonietta Dessena e Amedeo Fadda (Enas), Quirico Migheli (UniSs), Roberto Schirru per l’associazione Dreo e padre Charles Vura Obulejo in rappresentanza del distretto di Adjumani. Iniziativa che si integra con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. «Come amministrazione – dichiara il sindaco Andrea Soddu – perseguiamo gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030, vogliamo contribuire a sconfiggere le disuguaglianze di popolazioni che nel 2023 non hanno accesso all’acqua potabile». (f. le.)

