«Il Comune costretto a pagare 154mila euro per i cani ospitati in una casa» 

C’è dell’incredibile dietro la storia che vede il Comune di Calasetta debitore di 154 mila euro verso la società che gestisce il canile di Serdiana. Per poter far fronte al debito fuori bilancio, la vicenda approderà in Consiglio Comunale. «È una storia che riguarda la precedente Amministrazione e che ci siamo ritrovati addosso e alla quale siamo chiamati a rispondere onde evitare di essere condannati - dice la sindaca Claudia Mura - risale al 2018, quando la Asl e gli operatori del canile di Serdiana sono intervenuti presso l’abitazione di una persona di Calasetta che ospitava tra la sua casa e il cortile una settantina di cani. Cani che aveva raccolto a seguito di una autorizzazione rilasciata dal Comune».

L’intervento portò alla microchippatura e al successivo ricovero di 54 cani. Gli altri, malati, vennero smaltiti a seguito della soppressione. «Dopodiché, la fattura arrivò in Comune e noi non ne sapevamo nulla - precisa la sindaca Claudia Mura - oggi siamo obbligati a pagare, o meglio, la comunità di Calasetta è chiamata a pagare per una situazione affrontata da altri in modo superficiale con le conseguenze che ne sono poi derivate». I 24 cani sopravvissuti saranno presto trasferiti nel canile di Tratalias con il quale è stata stipulata una convenzione.

