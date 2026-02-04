Il Comune conferma lo sgombero del centro ricreativo La Palma «Pensavamo di essere in regola» 

Doccia fredda per i 70 soci del Circolo ricreativo La Palma, attivo da oltre trent’anni nell’ex scuola di via Euro, di proprietà comunale. Martedì sera una delegazione - tra cui il presidente Andrea Dessalvi e il suo vice Giovanni Troja - è stata ricevuta a Palazzo Civico dall’assessora all’Istruzione, Giulia Andreozzi. Dopo ripetute intimazioni di sgombero, con tanto di denuncia penale per occupazione abusiva, i rappresentanti dello storico Circolo speravano che si potesse trovare una soluzione, come l’individuazione di una sede alternativa, ma così non è stato. L’assessora è rimasta ferma sulle sue posizioni. «Dovete andar via», ha ribadito, «non possiamo assegnarvi altri spazi». Una debacle.

«Non siamo delinquenti»

Arrivati in Municipio con il cappello in mano, i delegati sono andati via scuri in volto. Toni cordiali all’inizio, tensione alle stelle al termine. Durato un’ora, l’incontro ha visto protagonista anche l’assessora Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini), intervenuta telefonicamente. «In trent’anni da noi non c’è mai stato un solo intervento delle Forze dell’ordine», ha sottolineato Troja, «chiediamo solo un posticino dove poter continuare ad essere un punto di riferimento per il rione. Dovreste essere i primi a sostenerci, invece ci volete mandar via». Sulla stessa lunghezza d’onda Dessalvi. «Eravamo convinti di essere in regola. Abbiamo sempre pagato le bollette e contribuito al mantenimento dello stabile». «Vogliamo rappresentare», ha aggiunto il socio Daniele Arcibeni, «che il nostro è solo un centro di aggregazione, mentre qui stiamo rischiando di essere rottamati come un centro eversivo. La politica può e deve trovare una soluzione».

Muro contro muro

«C’è da ripristinare una situazione di legalità», ha replicato l’assessora Puddu, «e il pagamento delle utenze non vi dà alcun titolo. Anche se svolgete un ruolo significativo, non possiamo agire diversamente. L’edificio, una volta libero, sarà sistemato e messo a bando». «Gli spazi come questo devono essere assegnati con bandi ad evidenza pubblica e anche voi in futuro potrete partecipare», ha chiarito Andreozzi. «Non è in nostro potere prolungare la vostra permanenza, potete solo concordare con la polizia i tempi dello sgombero». Assente Giampiero Plumitallo, presidente della “Onlus La Palma”, l’altra associazione che opera nell’ex scuola. «Nessuno mi ha avvisato dell’incontro», ha fatto sapere, «a me, ripeto, non è stato notificato nulla. Se vogliono chiuderci ce lo dicano».

