«Il Comune conceda le sedi non utilizzate delle circoscrizioni» 

Sembra un paradosso, ma a dispetto del nome i “social” si sociale hanno ben poco. «Con le nuove tecnologie con gli anziani si parla sempre meno». Maria Grazia Olla è l’inesauribile motore dell’associazione di volontari “Fiocco bianco argento” che si prende cura dei meno giovani. «Ormai chi è avanti con gli anni sempre più spesso è relegato di fronte alla tv. I figli impegnati nella frenesia del lavoro, per rispetto, quasi per non pesare sulla loro vita familiare, l’anziano si vergogna di parlare e di esporre le sue esigenze». L’associazione che dirige si occupa di accompagnarli per risolvere pratiche burocratico o visite mediche. «Al prossimo sindaco chiediamo di metterci a disposizione le sale in disuso delle vecchie circoscrizioni». Luoghi sparsi nel capoluogo da trasformare in centri di socializzazione dove far convivere giovani e anziani.

Tra le varie iniziative, il progetto “L’anziano e la famiglia oggi” promosso con il sostegno della Fondazione di Sardegna è rivolto proprio alla terza età. Per informazioni si può telefonare allo 070/7539281 o scrivere un’email a fiocco.bianco.argento@gmail.com.

