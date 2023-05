Il Comune compra le mura giudicali 

Quello di via Carmine non sarà l’unico stabile di pregio che arricchirà il patrimonio dell’ente: a una svolta anche la trattativa per l’acquisto (con risorse regionali) del terreno privato tra via Diego Contini e via Sant’Antonio. L’amministrazione civica nei giorni scorsi ha formalizzato un’offerta e l’esito è stato positivo. «Il privato, residente a Quartu, ha ritenuto congrua la nostra proposta - fa sapere il sindaco, Massimiliano Sanna - nelle prossime settimane firmeremo il contratto». Sul valore esatto dell’operazione gli uffici mantengono il riserbo. «Di sicuro - va avanti il primo cittadino - siamo rimasti al di sotto dei 160mila euro, comprese le spese notarili».Nel lotto, che racchiude un tratto di mura giudicali, il Comune vorrebbe realizzare un giardino, uno spazio aperto da rendere fruibile.

Il passaggio di consegne adesso è più vicino. Dopo anni di attesa e infinite trafile burocratiche, il Comune potrebbe presto diventare l’unico proprietario di Palazzo Paderi. «Ares ha finalmente formalizzato il trasferimento dell’immobile all’azienda locale - conferma il direttore generale della Asl 5, Angelo Serusi - ora possiamo riprendere il filo del discorso con l’amministrazione civica per dare corso all’accordo siglato nel 2017».

L’intesa

Le mura

Il rudere

Per due partite che si sbloccano, ce n’è però una terza che non avanza. Del vecchio rudere comunale di piazza Onorco, scempio in pieno centro (venduto a un privato nel 2010, salvo poi essere restituito sette anni più tardi con tanto di risarcimento) l’amministrazione non sa che fare. «L’obiettivo è riuscire a venderlo - spiega Sanna - ma così com’è non è appetibile, è necessario sistemarlo e metterlo in sicurezza». E intanto rimbalza di anno in anno nel piano delle alienazioni.

