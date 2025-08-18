VaiOnline
Mobilità
19 agosto 2025 alle 00:34

«Il Comune completi la pista ciclabile» 

Ciclisti costretti a passare nell’Asse mediano: «Troppi pericoli» 

Da anni le associazioni dei ciclisti chiedono il completamento del collegamento tra la pista ciclopedonale realizzata lungo il canale di Terramaini (quella che costeggia l'Asse Mediano) e via del Sale. L’ennesimo sollecito, scritto nero su bianco da Fiab Cagliari, è stato inviato via pec il 3 luglio al sindaco Massimo Zedda, all’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis, all’ufficio tecnico del Comune, all’Urp e all’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu.

«Nessuna risposta»

«Finora nessuna risposta», dice il presidente di Fiab Cagliari Virgilio Scanu. «L’intervento a cui ci riferiamo realizzerebbe uno degli obiettivi strategici soprattutto in proiezione del futuro collegamento tra il quartiere La Palma e via dei Salinieri», scrive Scanu nella pec inviata, «il completamento trasformerebbe in pista ciclabile un percorso lungo appena 900 metri, su un tratto in cui, negli anni scorsi, fu posata una condotta per il recupero delle acque reflue, con contestuale esecuzione di parte delle opere necessarie per renderlo ciclo pedonale, come previsto nella delibera della Regione per la realizzazione dell’opera».

Obiettivo sicurezza

Parola d’ordine nella richiesta di Fiab Cagliari è “sicurezza”. «L'installazione di un’adeguata pavimentazione, con una semplice e robusta staccionata in legno, consentirebbe la fruizione, da parte delle persone in bici, di questo importante collegamento in totale sicurezza. Confidiamo nella sensibilità mostrata dall'attuale Giunta per la mobilità sostenibile, affinché si realizzino le opere necessarie per consentire a pedoni e ciclisti di circolare in sicurezza tra Pirri, Monserrato, Parco di Molentargius, Poetto e via Roma, agevolando un bacino di circa 48 mila cittadini».

Ciclisti in pericolo

La realizzazione del collegamento richiesto dall’associazione dei ciclisti, secondo quest’ultima garantirebbe l’incolumità di chi va in bici, che attualmente è costretto a percorrere l'Asse Mediano «non avendo percorsi alternativi validi, rischiando ogni giorno di essere travolto da qualche auto, vista la velocità sostenuta di molti automobilisti». Scanu tiene a evidenziare che questo tipo di intervento non comporterebbe conseguenze negative nei confronti degli esercizi commerciali, «né tanto meno verso gli spazi dedicati alla viabilità o ai parcheggi».

Il presidente di Fiab Cagliari avverte l’amministrazione comunale: «Dopo l’ennesimo sollecito a cui finora non abbiamo ricevuto risposta, se succede qualche incidente che coinvolge i ciclisti che transitano sull’Asse Mediano, ci costituiremo parte civile».

