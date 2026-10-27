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Sacro Cuore.
28 ottobre 2026 alle 00:56

Il Comune ci ripensa, la scuola Primaria non chiude da oggi 

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Due giorni fa la chiusura, ieri la revoca della chiusura. Ultimamente in Comune sembra andare, purtroppo, di moda la parola revoca. In questo caso è stata cancellata l’ordinanza sindacale con la quale era stata disposta la chiusura temporanea della scuola Primaria “Sacro Cuore”, tra le vie Amsicora e Cima, da oggi al 3 novembre.

«La decisione è stata assunta sulla base della relazione del settore Lavori pubblici e Manutenzioni, diretto da Alberto Soddu, che ha evidenziato nuove criticità tecniche e organizzative emerse dopo l’adozione della prima ordinanza – si legge in una nota – Le valutazioni degli uffici hanno reso indispensabile una revisione del programma degli interventi, inizialmente previsto per consentire la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto presenti nel tetto».

Inizialmente era stato previsto di rimuovere tutta la copertura «senza la contestuale posa delle nuove lastre definitive. Questa soluzione comporterebbe un intervallo durante il quale l’edificio resterebbe esposto agli agenti atmosferici, con il rischio di infiltrazioni d’acqua e possibili danni alla struttura».

Adesso spetta al settore Lavori pubblici del Comune «ridefinire tempi e modalità delle operazioni, nel rispetto di tutte le norme».

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