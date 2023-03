«Il Comune ci dia gli spazi che meritiamo» 

La richiesta più gettonata da parte delle associazioni risulta essere quella di poter disporre di una sede: «La maggior parte delle realtà, la nostra compresa, non dispone di uno spazio . - rivela il presidente della Consulta degli anziani Antonio Achenza - Questo purtroppo limita le attività. Mi auguro che vengano cominciati i lavori sullo stabile dell’ex orfanotrofio Infanzia e Patria e che come prospettato, possa essere attrezzato per ospitare un centro di aggregazione. Inoltre occorrerebbero delle politiche più attente alle varie esigenze degli anziani, per fare un esempio la maggior parte delle abitazioni del centro storico non sono nelle condizioni di poterli accogliere. Per fare questo occorrerebbe un progetto importante e tanti finanziamenti». Antonio Congia è il vice presidente della Consulta e per la risoluzione del problema degli spazi da destinare alle associazioni proporrebbe alla futura amministrazione: <Di contemplare il recupero dello stabile di Casa Serena. È un immobile imponente, con tanti locali al proprio interno e un giardino che si presterebbe alla perfezione per le attività ricreative» .

Sedi, spazi d’aggregazione, progetti volti all’eredità della memoria storica e strutture a misura d’anziano. Questi tra i suggerimenti che le associazioni cittadine che si occupano della popolazione della terza età, appunterebbero sull’agenda del sin daco che verrà.

L’attesa

Mancano poco più di tre mesi alle elezioni comunali e alle urne peseranno di certo i voti provenienti dalla fascia d’età più consistente, ovvero quella degli over 65, settemila persone che rappresentano il 27 percento della popolazione totale.

La richiesta più gettonata da parte delle associazioni risulta essere quella di poter disporre di una sede: «La maggior parte delle realtà, la nostra compresa, non dispone di uno spazio . - rivela il presidente della Consulta degli anziani Antonio Achenza - Questo purtroppo limita le attività. Mi auguro che vengano cominciati i lavori sullo stabile dell’ex orfanotrofio Infanzia e Patria e che come prospettato, possa essere attrezzato per ospitare un centro di aggregazione. Inoltre occorrerebbero delle politiche più attente alle varie esigenze degli anziani, per fare un esempio la maggior parte delle abitazioni del centro storico non sono nelle condizioni di poterli accogliere. Per fare questo occorrerebbe un progetto importante e tanti finanziamenti». Antonio Congia è il vice presidente della Consulta e per la risoluzione del problema degli spazi da destinare alle associazioni proporrebbe alla futura amministrazione: <Di contemplare il recupero dello stabile di Casa Serena. È un immobile imponente, con tanti locali al proprio interno e un giardino che si presterebbe alla perfezione per le attività ricreative» .

L’Università

Anche l’Università della terza età e i suoi 200 iscritti, è alla ricerca di una “casa” propria: « Stiamo sviluppando tanti progetti, alcuni decisamente rilevanti per l’intera comunità. - svela il presidente Luciano Peddis - Non avere dei locali adeguati alle nostre esigenze rischia di compromettere quanto programmato. Possiamo disporre di un locale per una volta alla settimana nella sede dell’ex Provincia, ma non è sufficiente e spesso siamo costretti a riunirci fra i tavoli di qualche attività commerciale. Sarebbe poi necessario cercare di studiare ulteriori strategie che possano avvicinare ancor più i giovani al patrimonio artistico e culturale della nostra città, il cui valore è inestimabile».

Progetti in corso

Franco Loc ci è il presidente dell’Auser, un’associazione che conta oltre 400 soci: «Il primo suggerimento che evidenzierei al prossimo sindaco, è quello di dare continuità ai progetti finora attuati dall’attuale governo cittadino, con il quale abbiamo condiviso diversi programmi. Il secondo appunto riguarda la possibilità di fornirci un locale confacente alla nostra voglia di stare insieme» .Uno spazio che la vicepresidente dell’Auser Rosella De Martin spera venga concesso: «L’aggregazione è un fattore importante, svolgiamo tante attività, dal ballo, al canto, ai giochi. Assistere alla felicità degli anziani quando s’incontrano per un qualsiasi evento, è sempre una grande gioia».

