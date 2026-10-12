«Il Comune ci aiuti contro la baby gang» 

Sono esasperati, e terrorizzati. Dopo le continue denunce e segnalazioni, i residenti di via Venezia - a ridosso della parta al coperto del canale Riu Nou che attraversa Selargius - scrivono una lettera al Comune, alla Polizia locale e ai carabinieri per denunciare - ancora una volta - le «bande di ragazzi sbandati violenti, nullafacenti e aggressivi» che troppo spesso trascorrono la sera e la notte davanti alle loro case.

Il messaggio

«Avendo utilizzato ogni sistema per arginare gli insulti, il vandalismo e le minacce a cui da anni siamo soggetti, chiediamo seri provvedimenti», scrivono nella lettera che non firmano per paura di ritorsioni. Chiedono l’attivazione di telecamere di notte in via Venezia, sistemi di rilevazione acustica per misurare i decibel nelle ore notturne e pattugliamento delle forze dell'ordine con identificazione e sanzioni. «Perché qui non si vive più».

Il racconto è duro: «Intere estati a dormire con le finestre chiuse soffocando dal caldo, urla disumane accompagnate da insulti gravi laddove qualcuno abbia chiesto di non urlare e piantarla con le gare di moto». E poi i sospetti: «Perché stanno sempre fissi nella stessa posizione con un via vai continuo di moto che vanno e vengono? È una zona di spaccio camuffata? Come mai stanno tutte le notti sino all'alba con karaoke, urla e moto sempre in marcia?». Poi il riferimento a presunte aggressioni verbali - e insulti - subiti dagli abitanti della zona ad ogni tentativo di lamentela e richiesta di silenzio.

Mano tesa

Parole che fotografano un clima esasperato. «Comprendiamo il disagio e le polemiche del comitato, al quale ricordiamo che i problemi evidenziati sono sotto il costante monitoraggio del Comune e delle forze dell’ordine», la risposta del sindaco Gigi Concu. «Invitiamo chiunque subisca minacce o assista a comportamenti illegali a presentare denuncia e a segnalare alle autorità competenti, affinché possano procedere secondo quanto previsto dalla legge. La stessa che non conferisce a un sindaco potere d’azione se non limitatamente a ciò che già, come amministrazione, poniamo in atto per consentire il diritto al quieto vivere di tutti e la convivenza pacifica tra adolescenti spesso semplicemente troppo rumorosi ma ben lontani da esser considerati pericolosi. Ciò che va oltre deve essere chiaramente condannato e denunciato».

Al bivio

Un messaggio che va in due direzioni: da un lato l'invito a denunciare formalmente - senza denuncia le forze dell'ordine non possono procedere - dall'altro la distinzione tra ragazzate rumorose e condotte che invece sono reato. Resta il nodo di via Venezia, una delle zone più segnalate in città per schiamazzi notturni, che ora i residenti chiedono di mettere sotto l'occhio delle telecamere.

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