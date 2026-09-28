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Baratili.
29 settembre 2026 alle 00:25

Il Comune chiude via dello Sport e i vandali imbrattano le fioriere 

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C'è chi pensa che si tratti di un dispetto, un modo per far capire al Comune che la decisione di chiudere quel tratto di strada alle auto non è gradita.

A Baratili San Pietro pochi giorni fa, qualcuno ha imbrattato con una bomboletta spray le quattro fioriere sistemate in via dello Sport, strada da pochi giorni pedonale e dove si affacciano le scuole primarie e secondarie e l'ingresso della palestra. I vandali hanno lasciato la loro firma scrivendo frasi poco carine proprio mentre il paese era in festa. Hanno agito sabato sera, quando gli amministratori comunali e molti residenti erano impegnati nella cena di comunità organizzata dall'associazione “Ideando”: una serata per trascorrere qualche ore tutti insieme in allegria, che ha riscosso un grande successo. Quando è stato segnalato il danno era trascorsa da poco la mezzanotte e la cena si stava concludendo.

«Il tratto di strada era aperto al traffico fino a qualche giorno fa – spiega il vicesindaco, Giannantonio Madau – questa coincidenza fa pensare che il gesto sia collegato. Siamo sempre sul campo delle ipotesi, però a me pare un atto di contrarietà rispetto alla chiusura della strada che noi abbiamo trasformato in zona pedonale. Secondo noi non crea alcun disagio». Sull'accaduto sono in corso le indagini e le telecamere presenti potrebbero servire a risalire all'autore del gesto. (s. p.)

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