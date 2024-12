Il Comune chiude l’anno con l’organico all’osso 

Una banale manutenzione rinviata per anni, una pratica commerciale e urbanistica che procede a rilento, un nullaosta che giunge all’ultimo istante, una verifica edile o ambientale che slitta di giorni. C’è una grave carenza di personale nel Municipio di Carbonia.

I numeri

Nel biennio 2025-26 il Comune cercherà di porre rimedio con un programma ben definito per contrastare quelli che agli occhi degli utenti appaiono ritardi nella macchina amministrativa. Poco meno di 140 dipendenti (ne servirebbero 180) non possono gestire un centro urbano di 22 mila abitanti, cui se ne sommano altri 4 mila fra Cortoghiana, Bacu Abis, Barbusi e la miriade di frazioni sparse. Grazie a una serie di operazioni, l’amministrazione ha però pianificato un programma di assunzioni a tempo indeterminato. Un’impennata arriva dalla municipalizzata Somica. Lontanissimi i tempi in cui, circa 25 anni fa, quando la maggiore società partecipata del Comune mosse i primi passi con una forza lavoro di 35 dipendenti: adesso sono poco meno di venti, e sei sono vicinissimi alla pensione. Oggi scade un concorso indetto dalla società per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci operai: «Nel corso del 2025 - anticipa l’amministratore delegato Nicola Collu – ne indiremo uno ulteriore per chiamare in servizio altri sei operai: l’obiettivo è ritornare quanto prima alla dotazione di circa trenta unità e avere personale stabile che una volta formato resti a disposizione della Somica e non scelga altre strade». Allo stato attuale ogni tipo di intervento, a meno che non abbia il carattere dell’urgenza o non rientri nelle mansioni assegnate dal Comune, scivola di settimane. Se non di mesi.

I programmi

In Municipio si prevede di assumere cinque dipendenti fra il 2025 e il 2026. A partire dall’anno prossimo un amministrativo, un funzionario contabile e un vigile urbano; nel 2026 due amministrativi. Si sommano alle sette assunzioni in parte di quest’anno, in parte da perfezionare. Alcuni vincitori hanno già scelto di trasferirsi presso altri enti e il Comune dovrà far scorrere la graduatoria: «Chi ritiene che nonostante il calo demografico – analizza il vice sindaco e assessore al Commercio Michele Stivaletta – il Comune possa andare avanti col personale attuale, si sbaglia: è vero che è negativo il saldo fra nati e morti ma è positivo quello fra immigrati ed emigrati e i nuovi arrivati esigono risposte». Ci sono settori come le attività produttive o il turismo in crisi: «Con il personale all’osso sono impossibilitati ad andare oltre l’ordinaria amministrazione».

