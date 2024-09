Il Comune chiede un parere legale sulla moratoria 

Adesso interviene l’avvocato a Scano Montiferro. Su mandato del Comune. La questione da risolvere ruota intorno ai progetti green presentati prima della moratoria del 5 luglio, ma il cui iter autorizzativo non si è concluso alla data di approvazione della legge.

Il sindaco Antonio Flore si è affidato a Michele Zuddas dopo che il ministero dell’Ambiente gli ha dato trenta giorni di tempo – scadono il 29 settembre – per presentare le osservazioni a un progetto datato 7 giugno. Flore ha chiesto al legale di sollecitare alla Regione l’interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 3, sulle norme di salvaguardia. Stando alla moratoria, deve considerarsi bloccata la procedura del parco eolico che si vuole realizzare a Scano Montiferro. «Ci rivolgiamo agli uffici di viale Trento proprio per essere sicuri di interpretare correttamente la legge – sottolinea Zuddas -. La Regione ci dirà anche se un iter non completato debba considerarsi, o meno, nuova autorizzazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA