Il Comune chiede un milione per rifare il campo da calcio 

Un nuovo manto in erba sintetica, un sistema innovativo di drenaggio, il risanamento completo degli spogliatoi e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del complesso sportivo di Santa Maria che comprende un campo da calcio e un pallone geodetico per le partite di basket e volley. Un intervento da un milione di euro che metterà a disposizione delle società sportive del paese nuovi spazi funzionali alla pratica di diverse discipline.

Il progetto, redatto dall’architetto Giovanni Sanna, parteciperà al bando della Regione per la riqualificazione degli impianti sportivi. Il Comune chiederà il massimo importo finanziabile, un milione di euro. Il nuovo campo da calcio, il cui fondo in terra battuta sarà sostituito con erba artificiale di ultima generazione, potrà ospitare partite ufficiali dei campionati Figc fino alla Prima categoria. L’intervento prevede anche l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione e drenaggio. Non saranno invece demolite le tribune, come richiesto dal Comune. Negli spogliatoi saranno eliminati i punti di umidità di risalita e rifatti gli intonaci interni ed esterni. Gli atleti avranno a disposizione anche un nuovo sistema di produzione di acqua calda attraverso i pannelli solari. Previsto infine un efficientamento degli impianti elettrici dei locali e del sistema di illuminazione con lampade a led a basso consumo di energia. Per completare l’intervento saranno necessari circa 8 mesi.

