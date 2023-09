Il Comune chiede un milione per il parco di Pardu Mannu 

Il parco di Pardu Mannu era nato per fare divertire bambini e giovanissimi e per permettere ai più adulti di trascorrere momenti di relax. Trascurato negli anni, oltre all’aver subito diversi atti di vandalismo, si è trasformato in un’area non più ospitale, con strutture quasi completamente inutilizzabili e che mettono a rischio l’incolumità dei frequentatori.

Corrimano e staccionate in legno rustico, ormai irrimediabilmente danneggiati, danno un’idea dello stato in cui versa l’area: altalene con sedute non più saldamente fissate alle catene, che rischiano di cedere durante l’uso, aree da gioco e scivoli che potrebbero provocare rovinose cadute a causa di un tappeto in gomma non più idoneo a garantire un calpestio in sicurezza, panchine completamente danneggiate o sradicate dalla loro sede originaria e spostate in altri punti del parco, cartelli di divieto usati come pannelli da gioco ai quali è stato fissato un cesto per giocare a pallacanestro.

A soffermarsi sullo stato in cui versa il parco è il sindaco Andrea Floris: «L’amministrazione sta portando avanti un progetto di recupero e di riqualificazione dell'area. In diversi step vorremmo sistemare i camminamenti, installare un sistema di videosorveglianza, illuminazione e nuovi giochi. Per il completamento stiamo chiedendo un finanziamento alla Regione superiore al milione di euro».

