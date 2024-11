Il Comune chiede lo stato di calamità 

Dichiarazione dello stato di calamità naturale anche da parte dell’amministrazione comunale di Calasetta. Il provvedimento deliberato dalla giunta su proposta del sindaco Antonello Puggoni, si riferisce ai violenti acquazzoni che hanno colpito la parte occidentale dell’isola di Sant’Antioco dal pomeriggio del 26 ottobre scorso e che è andato avanti sino al mattino successivo. La delibera apre il procedimento di richiesta di fondi alla Regione per far fronte ai danni cagionati dal maltempo.

«Il territorio comunale - recita il documento - è stato interessato da un fenomeno temporalesco di natura eccezionale che ha causato molteplici allagamenti e danni soprattutto alla viabilità extraurbana e rurale, impedendo ogni possibilità di accesso a varie località, aziende agricole e abitazioni sparse». Dalle verifiche e sopralluoghi fatti dall'Ufficio Tecnico Comunale «si è reso necessario e sarà necessario ed urgente provvedere agli interventi volti a mettere in sicurezza e assistere le persone coinvolte, le zone gravemente danneggiate e le attività agricole site nel territorio». Tra gli interventi urgenti in programma, anche quello di mettere in sicurezza i corsi d’acqua.

