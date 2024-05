Il Comune chiede aiuto ad Abbanoa 

Nel mezzo di una crisi idrica e dopo quasi due anni di battaglia (anche legale) per difendere la gestione autonoma del servizio, a sorpresa, il Comune di Serramanna chiede un allaccio ad Abbanoa. La scelta punta a «garantire la continuità del servizio di adduzione della risorsa idrica a tutta la cittadinanza», si legge negli atti dell’amministrazione alla quale Egas, nel giugno 2022, non ha riconosciuto i requisiti necessari per mantenere l’autonomia. Da qui il ricorso del Comune bocciato dal Tar: è attesa la decisione del Consiglio di Stato. Ora la Giunta impegna l’Area tecnica comunale a richiedere «al gestore unico regionale l’autorizzazione all’attingimento a bocca di serbatoio dalla condotta esistente passante nel territorio comunale», appare come un cortocircuito politico. Come dire: il Comune di Serramanna ricorre al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Sardegna per non passare ad Abbanoa e ora chiede un allaccio idrico proprio al gestore unico. Una decisione, quest’ultima, messa nero su bianco nella deliberazione dell’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera, volta «a garantire la continuità del servizio di adduzione della risorsa idrica a tutta la cittadinanza».

Il Comune

«Abbiamo fatto ricorso perché ci venga riconosciuto il diritto a gestire il servizio», taglia corto il primo cittadino di Serramanna: «L’approvvigionamento, specie in casi di emergenza o calamità naturale, non ha nulla a che fare col diritto a gestire il servizio. La situazione idrica in Sardegna è di crisi generalizzata. Stiamo gestendo già con non pochi sforzi le difficoltà e prevenire situazioni peggiori per evitarle è un dovere a cui non intendiamo in alcun modo sottrarci».

Littera chiarisce le modalità di approvvigionamento dall’allaccio Abbanoa: «Andremo a realizzare dei serbatoi di accumulo collegati al nostro sistema idrico. In caso di necessità potranno essere alimentati anche da fonti di approvvigionamento diverse dalle nostre e garantire il diritto all'acqua ai cittadini». La crisi idrica a Serramanna nasce per la siccità che ha abbassato il livello della portata dei pozzi comunali (20 giorni fa, l’ordinanza del sindaco ha imposto una stretta «a tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e per l’igiene personale dell’acqua derivata dal pubblico acquedotto»).

Le critiche

Dall’opposizione va all’attacco il consigliere Carlo Pahler: «Perché, nonostante la perdurante siccità, i pozzi privati nell’agro che utilizzano probabilmente la stessa falda di quelli comunali non presentano criticità e l’acqua nella Funtana pubblica è prelevata regolarmente? Allora non è un problema di siccità. Invece il Comune chiede l’allaccio ad Abbanoa».

Per Gigi Piano, capogruppo di minoranza in Consiglio e consigliere regionale, il ricorso al Consiglio di Stato «è un ricorso contro noi stessi, perché la dichiarazione di insussistenza dei requisiti l’ha inviata il Comune di Serramanna. Per il resto, siamo molto preoccupati per la totale assenza di interventi sulla rete idrica e per il fatto che l’acqua arriva solo per poche ore. Alcune zone sono già a secco. Sul caso chiederemo un Consiglio comunale ad hoc».

RIPRODUZIONE RISERVATA