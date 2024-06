Il Comune: chi vuol collaborare per la Sagra delle pesche? 

La Sagra delle pesche si avvicina e il Comune di avvia una manifestazione d'interesse per l'organizzazione dell'appuntamento annuale. L'amministrazione invita «gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, interessate a collaborare con il Comune per la realizzazione della 62ª a presentare le proprie proposte per la realizzazione dell'evento di che trattasi, con specifici programmi di attività e relativi piani finanziari», si legge all'avviso. «Le proposte potranno essere presentate anche congiuntamente da più soggetti».

Allo stato attuale, dopo le due riunioni preliminari con la cittadinanza si sa che sarà una tre giorni (contro i due dello scorso anno), il 19, il 20 e il 21 luglio. «Abbiamo visto alcuni punti positivi e quelli negativi delle scorse edizioni», spiegava il sindaco Fabrizio Madeddu a proposito dei temi trattatti in assemblea. «Sappiamo già che le pesche devono essere al centro della programmazione: il consumo consapevole, i coltivatori e il loro lavoro sono il focus del nostro operato», aggiunge. «Sarà punto forte e novità di questa edizione della Sagra», si legge nella relazione del Comune, «creare ambienti di commistione culturale e culinaria, perfettamente inseriti nello scenario di una o più case campidanesi del centro storico di San Sperate. L’identità storica e culturale, richiamata dall’architettura della casa campidanese stessa, si sposa con la tradizione artistica dei piatti creati per l’occasione, in combinazione con un variegato utilizzo della pesca».

