Il Comune cerca volontari per affidare il pulmino solidale 

Nuovo tentativo del Comune di potenziare il servizio di trasporto per anziani e disabili. È stato pubblicato il terzo avviso per la ricerca di un’associazione di volontariato disposta a siglare una partnership con il Comune per garantire il diritto alla mobilità alle fasce più deboli della popolazione attraverso l’uso di un’auto “solidale”. Si tratta del progetto avviato nel marzo dello scorso anno ideato dall’impresa sociale “Nuova mobilità sarda” e affidato per qualche tempo ai volontari dell’associazione “Emergenza angeli” di Quartu e del gruppo Cisom di Cagliari. La partnership tra le associazioni e il Comune si è però conclusa dopo soli 7 mesi per rinuncia da parte degli affidatari. Attualmente il servizio viene parzialmente assicurato da altri volontari.

L’obiettivo è incrementarlo considerate le richieste dei soggetti fragili e delle loro famiglie. In caso di esito positivo della manifestazione di interesse, la società vincitrice avrà in concessione un pulmino attrezzato anche per il trasporto di sedie a rotelle e carrozzine elettriche. Il mezzo è stato acquistato grazie al contributo di 24 aziende del paese per accompagnare disabili e anziani a fare la spesa, a una visita medica o per il semplice disbrigo di pratiche. Un servizio utilissimo per permettere anche ai soggetti fragili di muoversi liberamente e, allo stesso tempo, dare una importante mano d’aiuto alle loro famiglie nelle incombenze quotidiane per la loro assistenza.

