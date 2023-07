Il Comune cerca una casa 

Una casa al centro del paese per finalità educative e sociali. La vuole acquistare il Comune che ha a disposizione 170 mila euro. «L’immobile - spiega il sindaco Salvatore Piu - potrà avere molteplici utilizzi ma tutti legati al campo educativo e sociale e andrà a coprire le esigenze di questo settore. Dovrà essere nel centro abitato per una più facile accessibilità e gli eventuali lavori di adeguamento dovranno essere di ridotta entità». Una mossa, insomma, in chiave sociale.

Proprio su questo campo, intanto, prosegue la polemica tra Comune e Domu Mia sulla spiaggia per disabili a San Giovanni che rischia di non partire. Vicenda su cui interviene l’opposizione di Obiettivo Muravera: «Gli unici a subire un torto - dice il gruppo di Gianfranco Sestu - saranno ancora una volta i più fragili. Ci dissociamo da lle scelte che vanno a discapito dei più deboli».

