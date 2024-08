Il Comune cerca posto per i 120 cani 

I 120 cani sono ancora tutti ammassati lì, fra i rifiuti e il degrado assoluto: denutriti, stremati dal continuo abbaiare sotto il sole cocente. «Qui stanno bene», ripete una delle due donne che negli ultimi anni hanno messo su un canile abusivo a Santu Lianu: è una 52enne disoccupata con la madre 80enne. Ma basta dare uno sguardo veloce intorno alla casa per notare che la situazione è ormai al limite, com’è emerso dal recente blitz dei carabinieri della stazione estiva di Flumini, che hanno sequestrato l’area e denunciato le due donne per maltrattamento di animali e gestione illecita di rifiuti. Nel frattempo parte la corsa del Comune per trovare una sistemazione in strutture autorizzate, e scatta l’ultimatum per le proprietarie degli animali, che dovranno ripulire l’area entro venti giorni.

Barricate in casa

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, le due donne si sono barricate in casa. «I cani dormono con noi, non è vero che li maltrattiamo», urla una di loro mentre la musica alla radio e i lamenti degli animali fanno da sottofondo. A complicare la situazione c’è una sentenza di sfratto: lì non possono più stare, i proprietari dell’area da due anni aspettano di riavere casolare e terreno di famiglia occupati abusivamente. «Siamo pronte ad andarcene, ma ci devono dare un’altra sistemazione, e i cani vengono con noi», stabiliscono le condizioni.

Il Municipio

Sul Comune - il dirigente del settore Ambiente è diventato di fatto custode giudiziario dei 120 animali del canile abusivo - ricade la difficile gestione della vicenda: dalla sistemazione in strutture autorizzate sino alla ricerca di ulteriori risorse in bilancio. «Siamo al corrente della situazione da oltre un anno e sin dall’inizio ci siamo adoperati in tutti i modi possibili, in stretto accordo con il Tribunale civile e con l’Asl, per trovare soluzioni a una situazione che era e rimane molto difficile», spiega il vicesindaco con delega all’Ambiente, Tore Sanna. «I cani e i terreni non sono di nostra proprietà», ricorda, «oltretutto, al profilo giudiziario legato allo sfratto in corso si aggiungono altri problemi come l’assoluta mancanza di collaborazione da parte delle proprietarie degli animali. Ora speriamo che l’intervento dei carabinieri e della magistratura renda le cose più facili in un quadro che comunque rimane complesso e che necessita ancora di più di un intervento coordinato con tutte le autorità coinvolte», aggiunge il vicesindaco.

Servono molti soldi

Sullo sfondo ci sono le prime sterilizzazioni eseguite, costate oltre ventimila euro, e una manifestazione d’interesse pubblicata nei giorni scorsi (stanziamento di centomila euro stanziati) per promuovere le adozioni e cercare di svuotare il canile in convenzione, il rifugio Shardana. «Ora serviranno almeno altri duecentomila euro per sistemare questi 120 cani», sottolinea Sanna. Un’operazione che si dovrebbe chiudere in un mese: il tempo di trovare spazio in un canile autorizzato dall’Asl. «Intanto», conclude il vicesindaco, «a seguito delle motivazioni che hanno determinato il sequestro dell’area, il sindaco ha firmato un’ordinanza che impone entro venti giorni la rimozione e il corretto smaltimento di tutti i rifiuti e degli escrementi presenti nei terreni, in modo da ripristinare le normali condizioni igienico-sanitarie».È ordinato alle due donne anche di «provvedere alla nutrizione e alla pulizia dei cani detenuti nell’area».

RIPRODUZIONE RISERVATA