Il Comune cerca partner per organizzare manifestazioni culturali 

Un avviso pubblico per individuare dei partner con i quali coprogettare e realizzare iniziative da inserire nel calendario degli eventi culturali da svolgere a Sanluri tra quest’anno e il prossimo: possono partecipare enti del terzo settore e associazioni di volontariato che hanno esperienza nel campo culturale e che possano offrire supporto, in particolare, per appuntamenti fissi come la stagione teatrale, “Sanluri legge”, Sa Battalla, la Festa del borgo e la Rete dei castelli. E poi organizzare convegni, presentare libri, rappresentazioni e concerti.

L’amministrazione ha messo a disposizione seimila euro a titolo di contributo e rimborso delle spese sostenute, che potranno essere ulteriormente incrementate con un successivo provvedimento.

«L’obiettivo – dice il sindaco, Alberto Urpi – è arricchire l’offerta culturale della città, accogliere i visitatori, favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni, della nostra identità, concretizzando la sinergia e le relazioni tra le varie realtà culturali».

Domanda di partecipazione, proposta progettuale e altri documenti richiesti dovranno essere presentati al Comune entro il 28 ottobre. I dettagli nel bando sul sito dell’ente. (s. r.)

