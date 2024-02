Il Comune cerca partner per organizzare le attività culturali 

Il Comune di Guspini cerca partner per l’organizzazione delle attività culturali previste quest’anno: Monumenti Aperti, A Innantis, Estate Guspinese, Sagra del Miele, Autunno d'Autore, appuntamenti natalizi. Al bando, che è estendibile al 2025, possono partecipare associazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte all’Albo comunale delle realtà associative che operino prevalentemente in ambito culturale, della promozione del territorio e turismo: dovranno essere in grado di anticipare finanziariamente tutte le risorse economiche necessarie per la realizzazione delle manifestazioni e avere esperienza nell’organizzazione e coordinamento logistico/finanziario di grandi eventi di carattere turistico-culturale e con oltre 1.000 partecipanti.

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il 15 marzo. Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati curriculum e progetto preliminare degli eventi, comprensivo di piano economico di massima.

Le istanze dovranno essere presentate online accedendo tramite Spid o Cie alla sezione “Presentazione istanze online” o direttamente dal seguente indirizzo https://vurp.comune.guspini.su.it.

