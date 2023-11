Il Comune cerca il comandante degli agenti della polizia locale 

La funzionaria comunale Dalila Pala (servizio amministrativo) nominata capo ad interim della polizia locale. Lo ha deciso con un decreto il sindaco Eugenio Murgioni «dal momento che - si legge nel documento - questo Comune è privo sia di figure dirigenziali che di dipendenti inquadrati nell’area funzionari del settore citato». Prima la responsabilità era in capo ad un altro funzionario che ha cessato il servizio (per mobilità) il 31 ottobre. La questione del comandante è emersa da quando - era il 2019 - Castiadas con i suoi vigili è fuoriuscita dall’Unione dei Comuni del Sarrabus. Sino ad un eventuale incremento della pianta organica e quindi all’assunzione di un comandante (o meglio, di un responsabile della polizia locale, per la figura di comandante sono necessari almeno otto agenti) si dovrà far riferimento alla funzionaria del settore amministrativo. Il sindaco Eugenio Murgioni è al lavoro per trovare soluzioni: «Si tratta di un provvedimento temporaneo - sottolinea il primo cittadino - in attesa di nominare come responsabile un agente di polizia. Questione di pochi mesi». Castiadas al momento ha un solo agente in pianta stabile tutto l’anno e almeno altri quattro stagionali. Nonostante un reparto ridotto all’osso, ogni anno gli introiti delle multe per infrazioni al Codice della strada sono superiori rispetto agli incassi dell’Unione dei Comuni che comprende Muravera, San Vito e Villaputzu. Villasimius non è mai entrato a far parte del servizio associato di polizia locale.