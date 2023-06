Il Comune cerca giardinieri per la cura del verde pubblico 

Cercasi due giardinieri specializzati per un anno col compito di curare il verde di Sanluri, dagli alberi, alle aiuole ai parchi.

Il bando è già pubblicato e c’è tempo fino alle 23.59 del 6 luglio per la domanda di partecipazione, da avanzare in via telematica attraverso la piattaforma istituzionale del Comune alla quale si accede con lo Spid.

Il Comune ha stabilito i requisiti per essere ammessi alla selezione per titoli ed esami: “Diploma di scuola media inferiore, attestato di qualifica di giardiniere rilasciato da scuole o centri di formazione professionale, in alternativa dimostrare di aver prestato attività lavorativa di lavoro subordinato presso enti pubblici o aziende private o come lavoratore autonomo per un minimo di tre anni, con mansioni corrispondenti a quelle relative al posto da ricoprire».

Non sarà applicata la riserva a favore dei volontari in ferma breve o quadriennale delle forze armate.

«In questi ultimi anni - ricorda il sindaco, Alberto Urpi – la nostra amministrazione ha investito molto sul verde cittadino, in particolare con la piantumazione di alberi lungo le vie del centro abitato e la cura dei parchi degli Scolopi e di Fontana nuova. I giardinieri sono figure indispensabili per curare al meglio le aree verdi della nostra città». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA