Il Comune cerca fondi per le caserme 

Riqualificare e rendere più efficienti le caserme dei carabinieri e della polizia stradale «per garantire una presenza sempre più importante delle forze dell’ordine sul territorio». Il piano è dell’amministrazione comunale che ha già messo a correre 200mila euro (fondi regionali) per ristrutturare i due edifici, entrambi di proprietà del Comune, con due interventi distinti. Già abbozzato il progetto per la caserma dei carabinieri (si interverrà soprattutto sulle facciate esterne), in fase di predisposizione quella della Polstrada (manutenzione generale sull’involucro esterno e su alcune parti interne).

Le obiezioni

Per il gruppo di minoranza “Obiettivo Muravera” guidato da Gianfranco Sestu l’iniziativa è buona ma i soldi non sono sufficienti: «Serve uno sforzo importante - mette in evidenza Sestu - soprattutto per i carabinieri, e cioè almeno trecentomila euro». Quanto alla sede della polizia «occorre riqualificare il secondo piano ed intervenire anche lì in maniera consistente». In caso contrario, e cioè se la caserma della polizia non verrà ristrutturata al meglio, si correrebbe il rischio di perdere il distaccamento: «Evitiamo che questo possa accadere - aggiunge - come tra l’altro è già successo in passato». Sestu, pur senza indicarlo in maniera netta, si riferisce alla sede della Forestale, spostata di recente a Villaputzu proprio perché quella di Muravera era inadeguata. L’inaugurazione della nuova caserma della Forestale di Villaputzu (e del Sarrabus), dopo una lunga serie di ritardi, è prevista nella prima metà di novembre.

Il Comune

Il sindaco Salvatore Piu ricorda come da parte dell’amministrazione comunale ci sia sempre stata la massima attenzione per le caserme: «Interveniamo in continuazione - spiega - per qualsiasi urgenza, in particolare per la caserma dei carabinieri. Non siamo cioè fermi, in attesa di questi duecentomila euro». Per quanto riguarda il distaccamento della polizia «oltre alla sede che sta al pianoterra e che continuerà ad ospitare la polizia mi sono battuto affinché il primo piano fosse adibito ad appartamento a carico del Ministero. Vediamo ora di fare in modo che possa essere utilizzato o per gli agenti della Polizia che hanno necessità di alloggio o per altre forze dell’ordine». La Giunta, in ogni caso, è al lavoro per integrare i duecentomila euro già a disposizione: «Cercheremo - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Lai - di trovare altri canali per far sì che si possano migliorare ancora gli interventi di riqualificazione delle caserme».

