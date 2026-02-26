VaiOnline
Piazza Vittorio Emanuele.
27 febbraio 2026 alle 00:40

Il Comune cerca di salvare il pino a rischio crollo 

I vigili del fuoco sono intervenuti domenica perché, dopo la segnalazione di un agronomo che ha indicato un potenziale pericolo di crollo, hanno sollecitato il Comune a intervenire per la messa in sicurezza. Da cinque giorni, quindi, il grosso pino nella parte bassa dei giardini di piazza Vittorio Emanuele è transennato. Impossibile passare.

Il Comune, tramite l’assessore all’Ambiente, Marco Canu, fa sapere: «Stiamo facendo le valutazioni sulla segnalazione. Sicuramente si parlerà di una grande potatura per alleggerire l’albero, non vorremmo tagliarlo». In quell’area, poco distante, tantissimi bambini ogni giorno giocano - soprattutto adesso che è arrivato il sole e il bel tempo - e spesso, la sera, le transenne vengono spostate. Il passaggio dalla zona giochi alla zona alta dei giardini è frequente e il rischio aumenta. Anche ieri, di notte, le transenne sono state spostate e la polizia locale ha dovuto risistemarle.

Bisogna capire se il grosso pino, ormai piegato dal peso degli anni, rischi di precipitare all’improvviso sui passanti, se sia necessario soltanto un contenimento oppure un puntellamento, o addirittura un taglio, anche se quest’ultima opzione è quella che l’assessorato guidato da Canu vuole in tutti i modi scongiurare.

