Il Comune cerca collaborazione per i prossimi eventi estivi 

Trentatremila euro di rimborso per organizzare importanti eventi per la prossima stagione estiva a San Giovanni Suergiu. Per poterli assegna l'amministrazione comunale guidata da Elvira Usaiha indetto un avviso pubblico finalizzato a trovare un'associazione che si renda disponibile a collaborare con il Comune per predisporre e programmare eventi, e manifestazioni da svolgersi nella prossima estate, oltre che per il periodo natalizio e carnevale sangiovannese del prossimo anno. Attualmente per la prossima estate l'ente ha già predisposto alcune eventi tra cui uno spettacolo musicale con Fabio Rovazzi, in programma il 5 agosto e per il 13 la serata di intrattenimento con il Dj Sandro Murru. L'intento è riuscire, grazie all'associazione individuata ad organizzare alcuni degli eventi come la sesta edizione dello Street Food internazionale, uno spettacolo comico con un artista di livello nazionale, la sagra della cipolla di San Giovanni, alcune serate di musica e intrattenimento per famiglie e bambini.Per l'associazione che verrà individuata sono disponibili 43 mila euro in forma di rimborso per le spese effettivamente sostenute, suddivisi in 33 mila per la prossima estate e cinquemila per Natale e Carnevale. Per aderire candidature entro il 13 maggio.

