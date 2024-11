Il Comune cerca casa per i senzatetto 

Il Comune di Assemini ha messo in moto, per la prima volta in assoluto, alcune strategie volte a garantire il “diritto alla casa”: «Il numero dei cittadini che beneficeranno dei nuovi aiuti - dichiara l’assessora alle Politiche sociali Antonella Mostallino - lo sapremo quando pubblicheremo gli avvisi di offerta dei servizi».

I dati dei Servizi sociali locali parlano chiaro: si registra una crescita significativa di casi di difficoltà abitativa, specialmente tra i soggetti più vulnerabili. Tra questi spiccano persone e nuclei familiari con provvedimenti di sfratto esecutivo per contratto scaduto o morosità incolpevole, con problematiche sociali gravi o con disposizione di sgombero, stranieri, giovani di età tra i 18 e i 26 anni senza famiglia di supporto e nuclei monogenitoriali con minori.

Il disagio

Assemini è momentaneamente sprovvista di un regolamento che disciplini la condizione di grave disagio derivante da una situazione che mette a rischio la disponibilità di un posto dove dormire e ripararsi. Il Comune sta lavorando su alcuni strumenti di inclusione che prenderanno il via a gennaio. «Siamo pronti a lanciare un progetto sperimentale e nuove forme di cooperazione - prosegue Mostallino - che uniscono istituzioni, chiesa, comunità e Terzo settore per rispondere al grande bisogno sociale del nostro tempo: la casa. È un problema sentito a cui intendiamo porre rimedio facendo del Comune il punto di incontro tra bisogno e disponibilità».

Emergenza

Partirà a breve il progetto per arginare l’emergenza, che si articolerà in 4 azioni nel triennio 2025-2027 e per il quale verranno spesi almeno 530mila euro tra fondi Irpef e regionali: il “fondo di garanzia” (274mila euro) per supportare le spese di 20 unità abitative, l’“abitare condiviso” (95mila euro) col quale verranno individuate 3 unità abitative per massimo 3 ospiti ciascuna, il “condominio solidale” (ancora da individuare) per promuovere condivisione e cooperazione tra i residenti.

Le strutture ricettive

Due settimane fa l’amministrazione comunale ha lanciato la manifestazione d’interesse rivolta alle strutture ricettive (B&B e alberghi) locali e dei paesi limitrofi per la messa a disposizione di alloggi in favore di persone in emergenza abitativa. Lo scopo è quello di creare un elenco di pensioni alle quali i Servizi sociali possono rivolgersi per consentire a cittadini e famiglie in difficoltà economica di avvalersi di una sistemazione transitoria ma immediata.

A oggi nessuna struttura ha risposto seppur per questa tipologia di intervento vengano messi a disposizione ben 20mila euro: «Provvederemo - conclude Mostallino - a contattarli telefonicamente e via e-mail nei prossimi giorni».

