Il Comune cerca altri barracelli 

Un altro bando per ampliare sempre più la compagnia barracellare. Lo ha stabilito la Giunta comunale con una delibera che «attiva il procedimento per il reclutamento di nuovi componenti della compagnia barracellare al fine di integrare quelli già esistenti». In base al regolamento approvato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale potranno essere reclutati anche barracelli residenti in altri Comuni «che dimostrino di possedere un riconosciuta esperienza del territorio di Muravera». Il regolamento in vigore sino ad ora prevedeva che la domanda per entrare a far parte del corpo poteva essere presentata solo dai residenti nel Comune di Muravera da almeno tre anni.

La compagnia, costituita cinque anni fa, al momento non è ancora operativa. Lo sarà a breve, probabilmente in occasione della Sagra degli agrumi. La compagnia, guidata dal comandante Paolo Boi, ad oggi è composta da ventuno uomini. Il Comune per la ripartenza ha già messo a disposizione ventimila euro. L’obiettivo del nuovo bando è anche quello di reclutare barracelli donna. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA