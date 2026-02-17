VaiOnline
Sant’Antioco.
18 febbraio 2026 alle 00:23

Il Comune cerca 11 persone per i cantieri Lavoras 

Il Comune di Sant’Antioco ha annunciato l’attivazione del cantiere occupazionale Lavoras, annualità 2024, come risposta concreta alla crescente domanda di lavoro presente nel territorio. L’amministrazione comunale ha richiesto al Centro per l’impiego di Carbonia che fa capo all’Aspal (Agenzia sarda politiche attive del lavoro), di avviare le selezioni per 11 lavoratori: 7 operai comuni, addetti alla manutenzione del verde e 4 operai qualificati, conduttori di macchine forestali. Un intervento che unisce tutela ambientale e politiche sociali, creando una sinergia virtuosa tra cura del territorio e sostegno alle persone in cerca di occupazione. La manutenzione del verde pubblico e delle aree boschive rappresenta infatti non solo un investimento sulla qualità urbana e sulla sicurezza ambientale, ma anche un’opportunità di inclusione lavorativa per cittadini e famiglie. La determinazione di approvazione dell’avviso e il relativo schema, saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito dell’agenzia regionale e su quello istituzionale del Comune di Sant’Antioco. Coloro che intendono partecipare alle selezioni dovranno munirsi di certificazione Isee in corso di validità e di Spid o sistema di identificazione collegato alla tessera sanitaria. Un’occasione che punta a dare risposte al bisogno di lavoro, rafforzando al tempo stesso la cura e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

