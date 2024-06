Il Comune celebra Gigi Riva: «Gli intitoleremo il parco» 

Dedicare un parco del paese al grande calciatore del Cagliari dello Scudetto, Gigi Riva. È l’obiettivo che si pongono gli amministratori comunali di Fluminimaggiore, che nel corso dell’ultima seduta della Giunta hanno approvato la delibera con oggetto “Intitolazione del parco comunale in Parco comunale Luigi Riva”.

L’area cui si vuole dedicare allo storico campione rossoblù è il parco giochi di via Nassiriya, accanto al campo sportivo comunale “Marco Peloso” di corso Amendola. Naturalmente tutto è ancora in fase procedurale e per questo gli amministratori comunale del centro ex minerario non vogliono ufficializzare le loro intenzioni, anche se la delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi e le istanze presentate alle istituzioni preposte, fanno capire che la decisione a riguardo è stata comunque presa.

«Prima di formalizzare l’atto definitivo – fanno sapere dal Municipio di via Vittorio Emanuele – dobbiamo attendere la valutazione e l’autorizzazione della Prefettura, alla quale abbiamo inviato sia la delibera sia la relativa richiesta. Poi se tutti gli atti riceveranno un verdetto positivo, provvederemo con una cerimonia all’intitolazione del parco comunale all’indimenticabile campione Gigi Riva, dandone annuncio con anticipo alla comunità».

