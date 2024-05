Il Comune cede alla nonnina 

«É finalmente finito l’incubo di trovarmi con la casa allagata: dopo quasi dieci anni di disagi posso recintare il mio giardino». Antonina Cecchini, 82 anni, vince la lotta contro il Comune di Furtei, grazie a un accordo bonario è riuscita a dimostrare di essere la titolare di una parte del suo cortile che all’ente risultava di sua proprietà. «Acqua passata, quel che conta è che non ci saranno più ostacoli per la costruzione di un muretto che servirà a mettere in sicurezza, in occasioni di piogge intense, la casa dove abito da quando sono nata», racconta soddisfatta Cecchini.

La vicenda

Dopo i continui allagamenti dovuti a un canale di raccolta di acque piovane che scorre accanto all’abitazione, l’anziana donna decide di recintare il giardino con un muretto per impedire all’acqua di arrivare dentro la casa. Una soluzione, apparentemente semplice, ha trovato subito il primo ostacolo con la richiesta al Comune della concessione edilizia. Gli uffici hanno verificato che un pezzo di terra del cortile, 170 metri quadrati, era di proprietà del Comune, dunque autorizzazione ai lavori negata: «Il terreno è comunale. Lo dice il catasto». Per Cecchini: «Questa casa era di mio padre. Abbiamo sempre pagato le tasse». E vista la difficoltà a dimostrarlo si è rivolta a un legale, Giuseppe Pisano. Nel 2018 il primo passo fu l’incarico a un tecnico per una perizia.

Il giallo

Dai dati catastali sono emerse due sorprese: quel lotto in effetti era intestato al Comune, ma Cecchini era proprietaria di un tratto di marciapiede che costeggia la casa. Un giallo pronto ad arrivare in Tribunale per capire cosa fosse successo 83 anni fa, cinque mesi prima che Cecchini nascesse. E il Comune affidò la difesa all’avvocato Mauro Tronci. Nel frattempo la vicenda si è chiarita. Nel lontano luglio del 1941, il padre di Cecchini, Antonino, si era accordato col Comune: in cambio del terreno per realizzare la via Circonvallazione, aveva ottenuto un lotto dell’amministrazione che di fatto amplia il giardino che confina con la strada. Un patto a parole, mai ufficializzato negli atti, ha generato il pasticcio.

La mediazione

«Per evitare di finire in Tribunale – dice il sindaco, Nicola Cau – abbiamo accolto la proposta di una mediazione, suggerita dal legale della donna. Una scelta legata sia al risparmio delle spese legali per la causa sia e soprattutto per venire incontro ai cittadini, quando si trovano di fronte a situazioni che hanno origine da incomprensioni, comunque in buona fede». E nei giorni scorsi, in Municipio, la vicenda si è chiusa con una conciliazione, presenti le parti e il mediatore, avvocato Bernardino Tramaloni.

