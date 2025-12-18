Il Comune boccia la stalla 

«Inammissibile». Il Comune di Sardara ha rinviato al mittente, la coop Produttori Arborea, il progetto della stalla, a circa tre chilometri di distanza dall’area termale di Santa Mariaquas. Ad esprimere il parere «non meritevole di approvazione» è stato l’ufficio tecnico, sulla base di rilievi di legittimità, in particolare sull’urbanistica, in quanto «non rispetta il Piano comunale e neppure le norme regionali e nazionali». Il presidente della cooperativa, Walter Mureddu, seppure amareggiato per il risultato di un iter lungo un anno, non rilascia dichiarazioni: «Ho già detto tutto. Non ho nulla da aggiungere».

La decisione

«Non autorizza la realizzazione delle stalle vacche da latte, fienili, vitellaia, ricovero attrezzi e locali per uffici, come da elaborati di progetto, parte integrante e sostanziale del provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi». È quanto riporta l’atto di conclusione della conferenza di servizi, a firma del responsabile Suape del Comune, Pierpaolo Corrias. Una decisione che ha coinvolto ben 12 enti, ma solo due hanno risposto e con parere favorevole, il Consorzio di bonifica, interpellato per la quantità d’acqua giornaliera necessaria al bestiame, la Soprintendenza per le verifiche archeologiche nel sottosuolo. L’unico a bocciare l’iniziativa è stato l’ufficio tecnico del Comune. Le ragioni del “no” sono legate alle dimensioni previste dal Puc per la zona agricola. I volumi proposti superano i 3.000 metri cubi, il numero dei bovini le 100 unità, l’altezza della stalla è di 5.80 metri e il fienile di 6.50 contro i 5 consentiti. Valori che la cooperativa ha corretto apportando le integrazioni richieste, l’ultima è del 29 ottobre, tutte respinte perché «le carenze segnalate possono essere superate adottando una diversa soluzione progettuale».

Le reazioni

La vicenda si lascia una coda di polemiche. Gli stessi consiglieri di minoranza attaccano ancora la maggioranza. «Abbiamo sperato – dice il capogruppo, Ercole Melis – che alla fine gli amministratori prendessero posizione, invece hanno continuato a scaricare la responsabilità sugli uffici. La politica che ci sta a fare? Se la conclusione tecnica è seguire una procedura diversa, ovvero ricominciare con un nuovo progetto, non sarebbe stato meglio dire “no” da subito oppure attivarsi per una variante al Puc?». Melis sottolinea che la loro posizione «era e rimane contro la stalla nei pressi delle terme. Nulla contro le imprese che investono nel territorio». In buona sostanza avrebbero preferito un vincolo non superabile del Consiglio comunale, chiesto e mai accolto. La maggioranza ha ribadito più volte: «Aspettiamo il parere tecnico».

RIPRODUZIONE RISERVATA