VaiOnline
Sardara.
19 dicembre 2025 alle 00:35

Il Comune boccia la stalla 

Il progetto giudicato inammissibile per i vincoli imposti dal Puc 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Inammissibile». Il Comune di Sardara ha rinviato al mittente, la coop Produttori Arborea, il progetto della stalla, a circa tre chilometri di distanza dall’area termale di Santa Mariaquas. Ad esprimere il parere «non meritevole di approvazione» è stato l’ufficio tecnico, sulla base di rilievi di legittimità, in particolare sull’urbanistica, in quanto «non rispetta il Piano comunale e neppure le norme regionali e nazionali». Il presidente della cooperativa, Walter Mureddu, seppure amareggiato per il risultato di un iter lungo un anno, non rilascia dichiarazioni: «Ho già detto tutto. Non ho nulla da aggiungere».

La decisione

«Non autorizza la realizzazione delle stalle vacche da latte, fienili, vitellaia, ricovero attrezzi e locali per uffici, come da elaborati di progetto, parte integrante e sostanziale del provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi». È quanto riporta l’atto di conclusione della conferenza di servizi, a firma del responsabile Suape del Comune, Pierpaolo Corrias. Una decisione che ha coinvolto ben 12 enti, ma solo due hanno risposto e con parere favorevole, il Consorzio di bonifica, interpellato per la quantità d’acqua giornaliera necessaria al bestiame, la Soprintendenza per le verifiche archeologiche nel sottosuolo. L’unico a bocciare l’iniziativa è stato l’ufficio tecnico del Comune. Le ragioni del “no” sono legate alle dimensioni previste dal Puc per la zona agricola. I volumi proposti superano i 3.000 metri cubi, il numero dei bovini le 100 unità, l’altezza della stalla è di 5.80 metri e il fienile di 6.50 contro i 5 consentiti. Valori che la cooperativa ha corretto apportando le integrazioni richieste, l’ultima è del 29 ottobre, tutte respinte perché «le carenze segnalate possono essere superate adottando una diversa soluzione progettuale».

Le reazioni

La vicenda si lascia una coda di polemiche. Gli stessi consiglieri di minoranza attaccano ancora la maggioranza. «Abbiamo sperato – dice il capogruppo, Ercole Melis – che alla fine gli amministratori prendessero posizione, invece hanno continuato a scaricare la responsabilità sugli uffici. La politica che ci sta a fare? Se la conclusione tecnica è seguire una procedura diversa, ovvero ricominciare con un nuovo progetto, non sarebbe stato meglio dire “no” da subito oppure attivarsi per una variante al Puc?». Melis sottolinea che la loro posizione «era e rimane contro la stalla nei pressi delle terme. Nulla contro le imprese che investono nel territorio». In buona sostanza avrebbero preferito un vincolo non superabile del Consiglio comunale, chiesto e mai accolto. La maggioranza ha ribadito più volte: «Aspettiamo il parere tecnico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il responsabile degli Enti locali prova a fare chiarezza sulla sentenza della Consulta aprendo un nuovo fronte polemico

Aree idonee, ora è scontro tra i Comitati e Spanedda: «La lezione non è servita»

L’assessore: «La legge 20 resta in piedi» La replica: «Avete abbandonato la Pratobello» 
Lorenzo Piras
Direttori generali, oggi i colloqui ai candidati e forse entro l’anno le nomine. Truzzu (FdI): il Campo largo ha fallito

Sanità, l’interim non sarà breve

Todde: «Serve un cambio di passo che voglio governare» 
Roberto Murgia
La compagnia: tre milioni di passeggeri nel 2025, presto nuovi investimenti sulla flotta

Scoppia la pace nei cieli sardi Ma la continuità resta in bilico

Aeroitalia ritira il ricorso al Tar e pensa a un’intesa con Ita  Nel frattempo è impossibile volare a ridosso di Natale  
Luca Mascia
Bilancio

Entrate, 570 milioni già in cassa

Stato-Regione, prima tranche dell’accordo: sarà usata nella variazione di febbraio 
Torino

Sgomberato Askatasuna. «Atto fascista»

Petardi e bottiglie sugli agenti, che usano gli idranti. Piantedosi: segnale dallo Stato 
Garlasco

Inchiesta, ultimo atto Stasi a sorpresa in aula I Poggi: «È colpevole»

Battaglia legale attorno alla perizia sul dna trovato nelle unghie di Chiara 