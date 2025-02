Il Comune boccia il progetto per la posa della fibra ottica 

Stop al progetto di posa della fibra ottica nel comune di Furtei, intervento che fa parte del piano nazionale per la Banda Ultra Larga Italia 1 Giga. Il diniego arriva dopo la conferenza di servizi conclusa qualche giorno fa.

Uno dei punti critici evidenziati riguarda le carenze progettuali. Secondo l’ufficio Tecnico del Comune il progetto presentato non rispetta la realtà territoriale: il tracciato previsto per la posa dell’infrastruttura della fibra ottica attraverserebbe edifici privati, mentre alcuni pozzetti risulterebbero collocati tra abitazioni e strade. Inoltre, l’armadio di distribuzione sarebbe stato posizionato nel cortile di una proprietà privata, senza una chiara valutazione delle interferenze con altre reti di servizi e non risulta effettuata l’indagine con il georadar. Queste sono le motivazioni principali a cui si sommano altri problemi: «Un ulteriore ostacolo è la non conformità al Regolamento comunale di manomissione del suolo pubblico. Le modalità di ripristino del manto stradale non sono dettagliate nel progetto e la posa degli armadi esterni non rispetta le norme comunali», spiega il sindaco Nicola Cau.

Lo stesso progetto riguarda l’installazione delle linee internet in continuità anche nel vicino comune di Segariu: «Abbiamo ugualmente chiuso la conferenza di servizi con esito negativo perché la documentazione non è conforme», fa sapere il sindaco, Andrea Fenu.

